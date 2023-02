Monza, Palladino: “Restiamo concentrati, nessun calo. Puntiamo alla salvezza”

Le parole del tecnico alla vigilia del match con la Sampdoria. Diverse le considerazioni di Palladino, pronto ad effettuare le sue scelte tattiche nelle prossime ore: “Non bisogna sottovalutare la Sampdoria perché è una squadra di carattere, magari nelle ultime giornate non gli è andata bene. Per noi è una gara difficile, forse una delle più complicate. Non voglio cali di tensione, anche perché in questo campionato le sfide sono tutte molto difficili. Dobbiamo ragionare gara dopo gara altrimenti si rischia di rovinare quanto di buono è stato fatto. Non accetto distrazioni da nessuno, tantomeno dai miei calciatori. Non vogliamo rovinare questo momento bellissimo, voglio vedere una squadra affamata, aggressiva e con la giusta mentalità. E soprattutto una squadra che affronta la sfida con la Sampdoria con la mentalità di chi lotta per salvarsi.

Per me il concetto di favorita o sfavorita non esiste. Conta molto l'aspetto mentale, ed io sono fortunato perché ho un gruppo di uomini e ragazzi eccezionali. E questo mi lascia tranquillo perché ogni giorno, in ogni allenamento danno il massimo per questa maglia e per questi tifosi. Non dobbiamo farci distrarre da niente e da nessuno. Bisogna mantenere la calma, siamo una neopromossa. Stiamo facendo qualcosa di meraviglioso è vero, ma il nostro traguardo, il nostro scudetto deve essere sempre la salvezza. Resto concentrato su questo traguardo ed anche i miei calciatori. Una volta raggiunto proveremo ad alzare l'asticella. Basta guardare chi ha vinto lo scudetto l'anno scorso, il Milan. Che adesso ha qualche difficoltà. Quindi meglio essere focalizzati sul nostro obiettivo principale. Ringrazio tutti per i complimenti ma ho tanto da imparare, da crescere. Sono innamorato del mio lavoro, gli attestati di stima mi rendono orgoglioso. La settimana è stata bellissima, con la vittoria in casa della Juventus ed i tifosi che sono venuti ad applaudirci. Contro la Sampdoria voglio vedere una bella partecipazione e sottolineo che le parole del presidente Berlusconi gratificano quanto di buono stiamo facendo e ci spingono a dare anche di più. Il percorso che stiamo facendo passa attraverso questo campionato, poi sappiamo dove stiamo e dove vogliono arrivare Berlusconi e Galliani. Intanto manteniamo la categoria poi in futuro le scelte le faranno loro. Tutto è possibile, l'importante è mantenere un profilo basso ed essere equilibrati”.