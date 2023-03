Monza, Palladino: “Vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni, attaccheremo”

Ancora il tecnico dei brianzoli. "Sappiamo che domani affronteremo una squadra che ha bisogno di punti. Siamo consapevoli che l'ambiente non sarà facile ma vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni. Il bello della Serie A è che ci sono tanti allenatori bravi che ti mettono in difficoltà. Per Ogni partita bisogna adottare una strategia diversa. Noi siamo una squadra che punta ad attaccare, come del resto anche il Verona. Sarà partita intensa, fisica e la componente mentale sarà determinante. Mister Zaffaroni ha la mia stima, ha fatto la storia di Monza. A differenza mia ha fatto tanta gavetta. Lui insieme a Bocchetti a Verona stanno facendo molto bene sono una squadra in forma".

Gli altri aggiornamenti: "Situazione infermeria? Mota Carvalho non è ancora in gruppo, sta facendo un lavoro differenziato ma conto di recuperarlo per la Cremonese. Rovella invece dovrebbe tornare dopo la sosta. Ranocchia ha recuperato ed è disponibile. Il mio futuro?Ci penserò piu in là, questo non è il momento di parlare di contratti. Sono concentrato solo su domani. In questo momento sono una spugna, cerco di imparare da tutti quanti e migliorare giorno dopo giorno".