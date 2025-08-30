Seconda vittoria consecutiva, e prima in casa in campionato. Il Napoli campione in carica ha cominciato alla grande il proprio campionato. Commenta il match vinto col Cagliari, mister Antonio Conte, nella sala stampa del Maradona. La squadra...

Michele Bellame Redattore 30 agosto - 23:49

Seconda vittoria consecutiva, e prima in casa in campionato. Il Napoli campione in carica ha cominciato alla grande il proprio campionato. Commenta il match vinto col Cagliari, mister Antonio Conte, nella sala stampa del Maradona. La squadra azzurra ha trovato una vittoria sofferta al terzo minuto di recupero con la rete di Anguissa.

Napoli, le parole di Conte "Abbiamo messo tantissime palle dentro ma purtroppo non siamo stati bravi a riempire l'area. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Ai ragazzi avevo detto che anche con eventuale pareggio di 0-0 sarei stato contento della prestazione perché non abbiamo perso la testa. Emotivamente non era facile. Il Cagliari è arrivato a Napoli molto difensivo, vedendo anche la partita con la Fiorentina mi aspettavo una squadra un po' più propositiva. Forse siamo stati bravi noi a tenerli lì, senza concedergli ripartenze. Sono contento, la squadra è sul pezzo. Queste vittorie sono importanti, e sono frutto del lavoro e della determinazione. Sono anche contento per l'esordio di Ambrosino: guardiamo al presente ma anche al futuro. Però, negli ultimi sedici metri, dovevamo essere più cattivi e più precisi".

Sull'esultanza di Anguissa, e sulla fame della squadra: "Per noi sarà importantissimo dimostrare questa determinazione e questa ferocia. Per me, stasera, abbiamo fatto una grande partita. Non abbiamo concesso niente contro una squadra che, anche nei singoli, hanno buoni giocatori. Avere questa perseveranza, e anche la fiducia, di crederci e rimanere lì, è bello, e mi fa essere contento. La squadra lavora in maniera seria. Dobbiamo continuare, sapendo che potrebbero arrivare due calciatori nuovi. Stasera Neres non volevamo rischiarlo, perché stamattina si è presentato con un piccolo fastidio. Lui avrebbe potuto darci tanto. Sono contento di Lang, ha avuto un buon impatto. Inseriremo con pazienza i ragazzi nuovi, perché si ritrovano in un contesto nuovo e non è facile. Stasera lo stadio è stato eccezionale, e non vogliamo mai perdere questo connubio: dobbiamo crederci tutti insieme".

"Se di attaccanti ne abbiamo uno solo, meno male che segnano anche i centrocampisti. L'importante è che i gol arrivino. Io credo che ci sono state situazioni in cui anche Lorenzo (Lucca, ndr), poteva segnare, però ripeto si deve avere pazienza. Tutti arrivano da situazioni diverse. Sta a me ed al lavoro, sviluppare tutto il materiale a mia disposizione. Sono contento, vedo grande fame e grande abnegazione. Dai vecchi e dai nuovi. C'è qualcosa di bello che bisogna continuare a coltivare. Avessimo finito 0-0, non avrei avuto nulla da recriminare".