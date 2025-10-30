Napoli-Como, il pronostico di DDD: Conte favorito su Fabregas, ma occhio…

Napoli-Como, decima giornata di Serie A: Info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico sulla sfida del Maradona tra Conte e Fabregas

Vincenzo Bellino Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 00:08)

La decima giornata di Serie A accende i riflettori sullo stadio Diego Armando Maradona che ospita Napoli-Como, uno dei match più interessanti del sabato. Dopo il turno infrasettimanale, le squadre tornano in campo con obiettivi diversi ma con un’unica certezza: servono punti per dare continuità ai successi ottenuti rispettivamente contro Lecce e Verona.

Qui Napoli — Il Napoli di Antonio Conte si presenta alla sfida forte di una buona solidità tattica e di un gruppo che, nonostante qualche problema fisico, resta competitivo su tutti i fronti.

Sotto la gestione dell’ex tecnico di Inter e Juventus, i partenopei hanno mostrato maggiore compattezza difensiva e una mentalità vincente che li ha riportati nelle zone alte della classifica.

Il Maradona sarà come sempre un’arma in più: Conte chiederà ai suoi di partire forte, dominare il possesso e sfruttare gli esterni offensivi per innescare Højlund, riferimento centrale del tridente completato da Politano e Neres.

Qui Como — Il Como di Cesc Fàbregas affronta la trasferta con lo spirito di chi non ha nulla da perdere ma molto da guadagnare. La squadra lombarda, sorprendente in questo avvio di campionato, ha costruito la propria identità su organizzazione difensiva e ripartenze rapide.

Con un mix di esperienza e entusiasmo, il Como cercherà di rendere la vita difficile ai campioni d’Italia di due stagioni fa. In avanti, il tecnico catalano si affida a Morata come punta di riferimento, supportato da Vojvoda, Paz e Diao, pronti a colpire negli spazi.

Probabili formazioni — NAPOLI (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Højlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesco Fàbregas

Quote e pronostico Napoli–Como — Stando alle quote dei bookmakers, il Napoli è favorito sulla carta, ma il Como è una squadra che sa sorprendere in Serie A

Vittoria Napoli (1): 1.97

Pareggio (X): 3.10

Successo Como (2): 4.50

Pronostico consigliato: 1 + Goal

Lo scorso anno finì 3-1 col Napoli che riuscì a piegare il Como solo nel finale, chissà che non possiamo assistere nuovamente allo stesso epilogo, ecco perché oltre al Goal consigliamo in abbinamento anche l'esito 1.