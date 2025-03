Antonio Conte parla in sala stampa allo Stadio Maradona dopo la partita vinta contro la Fiorentina; l'allenatore del Napoli era soddisfatto, ma non ha smorzato le sue perplessità sullo stato d'ansia della sua squadra dopo la rete subita da Kean

Michele Bellame Redattore 9 marzo 2025 (modifica il 9 marzo 2025 | 18:10)

"Non abbiamo rischiato chissà cosa, penso sia stata una vittoria meritata sotto tutti i punti di vista per quel che abbiamo creato. Abbiamo realizzato molto meno di quanto abbiamo prodotto. All'intervallo, non ero contento: giochi bene, e non puoi andare nello spogliatoio solo con un gol fatto. Può succedere un colpo di vento, una palla lunga, e subisci il pareggio. Ti innervosisci, e rischi di perdere altri punti, com'è successo già con l'Udinese. Da domani, concentrati col Venezia, che sarà una partita molto più complicata di quella appena giocata adesso". Antonio Conte entra nella sala stampa del Maradona di Napoli ancora in clima partita: la vittoria con la Fiorentina è stata sudata.

"Andiamo in ansia, anche se giochiamo bene..." "Sono contento della prestazione, e ci sta che ci sono momenti di difficoltà per crescere: per un'ora ci abbiamo creduto, poi subiamo gol, ed andiamo in ansia. Dobbiamo capire che in certi momenti, dobbiamo fare le cose nella maniera giusta, senza entrare in difficoltà. Ho avuto buone risposte da tutta la squadra, abbiamo dominato per lunghi tratti, com'è successo con l'Inter. Questa è la dimostrazione che, anche nelle difficoltà, stiamo facendo bene. Noi, comunque, ce le dobbiamo giocare tutte: anche quando possiamo stare tranquilli, ci carichiamo di una dose di ansia. La Fiorentina è una buonissima squadra, e vincere non era affatto facile. Complimenti a loro"

"Il gruppo mette sempre una pezza: ci sono cose che non sono normali" "Questa squadra sta facendo passare come normali certe cose che normali non sono. Mancano i giocatori, ed è normale. Vendi il miglior giocatore, è normale. Nelle difficoltà, stiamo trovando sempre delle soluzioni alternative. Oggi hanno segnato Lukaku e Raspadori, anche se abbiamo cambiato modulo. Datemi fiducia, lasciatemi fare. Questo è un gruppo che ha superato e continua a superare tante difficoltà.

"Lo stadio è l'uomo in più: Napoli vuole tanto, ma dona tanto... Grazie!" "Oggi, l'atmosfera e le coreografie, mi hanno emozionato. Non credo sia successo così tante volte, che, emotivamente, mi sia sentito così coinvolto. Tutte e due le curve, ed i distinti, con bellissimi striscioni. Questo ci riempie di felicità. La gente di Napoli chiede tanto, è molto pretenziosa, ma allo stesso tempo da, e ci da tanto. Noi, vogliamo continuare a dare emozioni, qualsiasi sia il risultato. Voglio che la squadra, quando esca dal campo, senta l'elettricità del campo. Ricevere questa vicinanza, è migliore di ogni trofeo. Grazie, ai tifosi, da parte mia e della squadra: oggi ci hanno spinto in maniera straordinaria, come con l'Inter, come sempre... Avete tanti sold-out, in un'annata che dovrebbe essere di transizione, significa che ci hanno creduto... E, oggi, devono continuare a crederci!".