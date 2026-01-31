Conte è una furia in conferenza stampa. L'infortunio di Di Lorenzo, per il tecnico, è frutto di un calcio che non mette gli atleti al primo posto

Lorenzo Maria Napolitano 31 gennaio - 20:40

Il Napoli ritorna a vincere e supera l'esame Fiorentina. Allo Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri vincono 2-1 e, momentaneamente, sono a meno sei punti dall'Inter capolista, al terzo posto alle spalle anche del Milan. In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato della sfida ma anche dell'infortunio di Di Lorenzo, l'ennesimo di questa stagione in casa Napoli.

La conferenza stampa di Conte SU DI LORENZO - "Giovanni ha giocato sempre, non abbiamo alternative. Si parla della rottura del ginocchio e ne pagheremo le conseguenze, Napoli ma anche l'Italia che deve giocarsi le qualificazioni al Mondiale. Dispiace anche per il ragazzo, perché ti senti anche colpevole, perché un po' di affaticamento ci sta se giochi sempre. Si rovina la stagione a tutti: giocatore, club, nazionale. I giocatori che hanno fatto questo tour the force ci sta da ringraziarli, penso abbiamo fatto qualcosa di unico. Abbiamo 240 milioni attivi e non possiamo fare mercato... Questo è fantastico, ma queste sono le regole, che possiamo fare. I calciatori andrebbero tutelati molto meglio".

SULLA VITTORIA - "Vittoria meritata, a volte siamo stati poco cattivi sotto porta e ciò può diventare pericoloso. Per la vittoria sono contento perché abbiamo giocato bene, come fatto anche contro Chelsea e Juventus secondo me. Non è facile affrontare un periodo del genere, con pochi giocatori. Dispiace che non si sta capendo che così si va verso la rovina del calcio, perché mettere così tante partite... La FIFA dovrebbe capire come fare per tutelare, ma il Dio denaro è all'apice di tutto.

Mi prenderò le critiche, ma sono cazzate. Questo è uno sport che faccio per passione, non ho bisogno di soldi. Lo faccio per tutelare lo sport, che va sempre di più in una direzione che faccio fatica a riconoscere. Spettacolo, squadre all'estero, Australia, e non si pensa alla difficoltà di scendere in campo così tanto. Abbiamo fatto nove partite in ventisette giorni".

SU GUTIERREZ - "Parliamo di un ragazzo super serio. Ha avuto una distorsione e se l'è portata dietro, ha fatto fatica a recuperare una buona condizione ma è un ragazzo serio. Ha un piede molto educato".