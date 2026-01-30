Napoli-Fiorentina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

La ventiquattresima giornata di Serie A andrà andare in scena Napoli-Fiorentina, oltre al resto delle partite. La sfida del Diego Armando Maradona ha un valore importante sia in ottica scudetto che in chiave salvezza. I partenopei sono scivolati a nove lunghezze di svantaggio dalla corazza nerazzurra che detiene il primato della classifica, mentre i viola non riescono ad emergere dalle posizioni di coda e punteranno al bottino pieno contro la formazione di Conte. La partita è in programma sabato 31 gennaio e il direttore di gara decreterà l'inizio dell'incontro alle ore 18:00. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Napoli-Fiorentina, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre — Il Napolisi trova in quarta posizione - insieme alla Roma - con 43 punti. Adesso la distanza dall'Inter che vigila in testa è di 9 lunghezze, quindi i partenopei non possono concedersi altri errori. Nelle ultime partite di campionato ha pareggiato contro il Parma, vinto in casa con il Sassuolo e ha rimediato la sconfitta sul campo della Juventus. Inoltre, si è definitivamente interrotto il cammino in Champions League, dopo il pareggio con il Copenhagen e la sconfitta casalinga contro il Chelsea. Pertanto, per Di Lorenzo e compagni urge un cambio di rotta immediato per restare in zona titolo.

La Fiorentina invece occupa la diciottesima posizione con appena 17 punti in classifica. Finora il cammino dei viola è stato piuttosto tortuoso. Tuttavia, nelle ultime partite sembra aver ritrovato la strada giusta, conquistando diversi risultati utili consecutivi, grazie alle vittorie ai danni di Cremonese e Fiorentina e i pareggi contro la Lazio e il Milan. Nell'ultima partita interna ha vissuto nuovamente i fantasmi della prima parte di stagione e ha concesso la vittoria al Cagliari. Infine, nella sfida di Coppa Italia contro il Como, nuovamente in casa, ha subito tre gol dai lariani realizzandone soltanto uno. Di conseguenza, ha abbandonato il percorso nella competizione.

Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina — Buongiorno centrale di difesa, Spinazzola e Gutierrez sulle corsie laterali. In avanti Conte conferme Elmas e Vergare alle spalle di Hojlund. Vanoli risponde con Comuzzo e Pongracic che gestiscono il reparto arretrato. Fagioli in mediana, mentre in attacco Solomon e Gudmundsson dovrebbero servire Kean se l'italiano riuscirà a recuperare da un problema muscolare.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elams; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmundsson, Harrison. Allenatore: Paolo Vanoli