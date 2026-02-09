Il difensore partenopeo Juan Jesus, dopo la vittoria esterna per 2-3 all'ultimo respiro contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della partita di domani in Coppa Italia contro il Como, match valevole per la semifinale contro l'Inter.
Napoli, Juan Jesus: “Nessun miglioramento col VAR, si è fatto un passo indietro”
Le dichiarazioni di Juan Jesus in vista del match con il Como—
Domani allo stadio Diego Armando Maradona si affronteranno Napoli e Como, squadre alla ricerca di un posto in semifinale contro l'Inter, squadra di Chivu che la settimana scorsa ha battuto per 2-1 il Torino di Baroni, guadagnandosi il primo posto alle semifinali. Proprio il difensore ex Inter Juan Jesus ha parlato apertamente ai microfoni di SportMediaset.
LE DUE EPOCHE CON IL VAR E SENZA - "Ho vissuto due ere diverse del calcio. Sono in Italia da 15 anni. Oggi c'è una discussione su tutto per conto del Var, su rigori, punizioni, gialli e rossi. L'arbitro comunque è un essere umano. Ad oggi non ci sono affatto dei miglioramenti su niente, si discute ma si fa solo polemica, si è fatto indubbiamente un passo indietro".
IL FATTORE VAR E LA CONFUSIONE - "C'è parecchia confusione senza un ideale corretto e continuo, se c'è una linea si segue quella, altrimenti si fa come prima. Mi ricordo il fallo di mano mio contro il Lecce, lì non potevo fare niente. Il braccio era dentro, non c'erano avversari dietro. Mi ha sfiorato un dito e hanno dato rigore, andando a rivedere il fermo immagine. Io ho vissuto anche un altro calcio, giocando con gente come Chiellini, Bonucci, Barzagli, Samuel e Chivu, tutti difensori fisici e di contatto che oggi avrebbero giocato una partita sì e una no".
