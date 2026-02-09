LE DUE EPOCHE CON IL VAR E SENZA - "Ho vissuto due ere diverse del calcio. Sono in Italia da 15 anni. Oggi c'è una discussione su tutto per conto del Var, su rigori, punizioni, gialli e rossi. L'arbitro comunque è un essere umano. Ad oggi non ci sono affatto dei miglioramenti su niente, si discute ma si fa solo polemica, si è fatto indubbiamente un passo indietro".

IL FATTORE VAR E LA CONFUSIONE - "C'è parecchia confusione senza un ideale corretto e continuo, se c'è una linea si segue quella, altrimenti si fa come prima. Mi ricordo il fallo di mano mio contro il Lecce, lì non potevo fare niente. Il braccio era dentro, non c'erano avversari dietro. Mi ha sfiorato un dito e hanno dato rigore, andando a rivedere il fermo immagine. Io ho vissuto anche un altro calcio, giocando con gente come Chiellini, Bonucci, Barzagli, Samuel e Chivu, tutti difensori fisici e di contatto che oggi avrebbero giocato una partita sì e una no".