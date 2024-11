Napoli, Lukaku pronto per Roma: Conte potrà schierarlo

L'attaccante belga vuole recuperare al meglio e quanto prima possibile per la sfida con la Roma: Lukaku sarà convocabile in vista di questo importante match

Michele Bellame 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 18:22)

Lukaku è pronto per tornare in campo nella partita contro la Roma al termine della sosta. Sebbene qualche preoccupazione per l'infiammazione al ginocchio, il belga dovrebbe rientrare a Napoli nelle prossime ore, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale con un giorno di anticipo. Nonostante l'incertezza delle ultime ore, l'attaccante è pronto a rispondere presente per la sfida contro i giallorossi.

Napoli-Roma: Lukaku ci sarà Secondo quanto riportato oggi dai colleghi de Il Mattino, l'attaccante, che ha goduto di un breve periodo di riposo, tornerà ad allenarsi con il gruppo e si preparerà a essere convocato per la partita di domenica. Nessun forfait, quindi, e Lukaku domani sarà di nuovo a Castel Volturno per completare il suo recupero e arrivare in piena forma in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica 24 alle ore 18, al Maradona.

Le preoccupazioni sono maturate anche dopo le parole di Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, che aveva parlato delle sue condizioni dopo la partita contro l'Italia: "Ha voluto giocare contro l'Italia a tutti i costi, per noi era una partita fondamentale, ma ora sta facendo i conti con un'infiammazione al ginocchio, un problema cronico". Lukaku non è stato convocato, quindi, con la sfida contro Israele, valida per l'ultima della fase a gironi della Nations League. L'attaccante era già in viaggio per Napoli, per essere a disposizione di Antonio Conte, affinché possa prepararsi al meglio per la sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri.