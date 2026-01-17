Il Sassuolo non inverte il trend negativo e inciampa anche al Diego Armando Maradona contro un Napoli castigato dalle assenze. I neroverdi perdono di misura, ma dimostrano determinazione e spirito d'iniziativa per 90' minuti. La classifica vede ancora il Sassuolo al dodicesimo posto, in attesa dei risultati di Cremonese e Parma che seguono a 22. Il successo in casa Sassuolo manca dalla partita contro la Fiorentina del 6 dicembre, poi da quel momento sono arrivati tre pareggi e quattro sconfitte, di cui le ultime tre consecutive.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Napoli-Sassuolo 1-0, Grosso: “Prestazione positiva nonostante il risultato”
Le Dichiarazioni
Napoli-Sassuolo 1-0, Grosso: “Prestazione positiva nonostante il risultato”
Il Napoli vince grazie al gol di Lobotka. I neroverdi provano a raggiungere il pari, ma tutti i tentativi sono vani
Pertanto, Grosso punta già alla prossima partita di campionato contro la Cremonese per tornare a conquistare l'intera posta in palio e stabilizzarsi nella zona sinistra della classifica. Dopo che il direttore di gara ha indetto la parole fine sul match, Fabio Grosso, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro i partenopei guidati da Antonio Conte.
Vuoi vedere in streaming gratis il meglio dei campionati europei e tanti eventi sportivi? Basterà cliccare qui, registrarsi su Sisal e effettuare un deposito minimo di 10 euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA