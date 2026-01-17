Il Sassuolo non inverte il trend negativo e inciampa anche al Diego Armando Maradona contro un Napoli castigato dalle assenze. I neroverdi perdono di misura, ma dimostrano determinazione e spirito d'iniziativa per 90' minuti. La classifica vede ancora il Sassuolo al dodicesimo posto, in attesa dei risultati di Cremonese e Parma che seguono a 22. Il successo in casa Sassuolo manca dalla partita contro la Fiorentina del 6 dicembre, poi da quel momento sono arrivati tre pareggi e quattro sconfitte, di cui le ultime tre consecutive.