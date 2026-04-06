Basta un episodio al Napoli per avere la meglio sul Milan: finisce 1-0 al termine di una gara equilibrata, risolta dalla rete di Politano al 79’. Un match giocato su ritmi non altissimi, ma ricco di duelli e attenzione tattica, in cui a fare la differenza è stata la maggiore lucidità dei padroni di casa nel momento decisivo. In tal senso, analizzare le statistiche della gara può aiutarci a comprendere meglio ogni sua sfaccettatura.
Serie A
Napoli, scacco matto al Milan: Politano premia le statistiche azzurre
Possesso e costruzione: Napoli leggermente avanti—
Il Napoli chiude con un 53% di possesso palla contro il 47% del Milan, accompagnato da 523 passaggi contro 465. Numeri che raccontano una sfida sostanzialmente equilibrata, ma con i partenopei più continui nella gestione del pallone.
Gli uomini di casa hanno cercato di costruire con pazienza, mentre il Milan ha alternato momenti di pressione ad altri di attesa, senza però riuscire a prendere stabilmente il controllo del gioco.
Produzione offensiva: equilibrio e poche occasioni—
Dal punto di vista offensivo, la partita è stata piuttosto bloccata. Il Napoli ha prodotto qualcosa in più con 10 tiri contro i 7 del Milan, ma le grandi occasioni sono 1 per parte, segno di una gara con poche vere opportunità da gol.
Anche gli xG (0.75 contro 0.47) confermano questo equilibrio, con una leggera superiorità dei padroni di casa. A fare la differenza è stata proprio la capacità di sfruttare uno degli episodi disponibili, quello finalizzato da Politano nel finale. I calci d’angolo (4 a 3 per il Napoli) riflettono una pressione leggermente maggiore, ma senza un dominio netto.
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Fase difensiva e duelli: Milan più aggressivo—
Il Milan ha provato a compensare con l’intensità: 11 contrasti vinti contro 8, dato che evidenzia una maggiore aggressività nei duelli. I rossoneri hanno cercato di sporcare leggermente di più la partita, in modo da rendere maggiormente complicata la costruzione del gioco partenopea.
Anche il numero delle parate (2 per il Milan, 1 per il Napoli) racconta di una squadra ospite attenta in fase difensiva, capace di limitare i danni nonostante qualche difficoltà nella gestione del pallone.
Napoli-Milan decisa nei dettagli—
Sul piano disciplinare, partita abbastanza pulita: 7 falli del Napoli contro 6 del Milan, con equilibrio anche nei calci di punizione (7 a 6 per i rossoneri).
L’unica differenza arriva nei cartellini: 2 gialli per il Napoli, nessuno per il Milan, segnale di una gara comunque controllata sotto il profilo della tensione.
L’episodio che decide la partita—
A spezzare definitivamente l’equilibrio è la rete di Politano al 79’, che sfrutta al meglio una delle poche vere occasioni del match e regala tre punti pesanti al Napoli. Una vittoria di misura ma significativa, costruita con pazienza e attenzione, contro un Milan ordinato ma poco incisivo negli ultimi metri. Ora all'Inter capolista mancano esattamente 15 punti per diventare campione d'Italia, ma gli azzurri guidati da Antonio Conte restano in corsa e faranno di tutto per tentare un sorpasso clamoroso.
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