Zola ha poi proseguito: "Alcuni volte davvero non mi capacito, ma come hanno fatto al Manchester United a lasciar andare così un giocatore come Scott McTominay, veramente questa cosa non la capisco". Parole nette e abbastanza dure sul lavoro operato in sede di calciomercato da parte del Manchester United che, anche in questa stagione, non è riuscito a tornare ai vertici del calcio inglese ed europeo.