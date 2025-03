Nesta dopo Cagliari-Monza: “Ci manca la cattiveria per vincere le partite”

Le parole di Alessandro Nesta al termine della partita del suo Monza

MANCANZA DI CATTIVERIA - “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma abbiamo tirato poco, siamo arrivati intorno all'area di rigore ma non siamo stati cattivi. Quando si arriva in area di rigore si deve andare al tiro, palleggiamo per arrivare lì ma lì dobbiamo far male. La cosa che mi dà fastidio è che facciamo tante buone partite ma non vinciamo mai, c'è qualcosa che non va. Nei momenti decisivi non siamo tosti, tutte le partite sono simili come con Parma e Inter. Ci manca cattiveria che serve per vincere le partite".