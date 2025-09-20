Le risposte alla stampa alla vigilia della sfida contro i ducali

Michele Massa 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 15:25)

La Cremonese si prepara alla sfida contro il Parma per continuare a sognare in classifica. Due vittorie e un pareggio che hanno proiettato gli uomini di Nicola nella zona altissima di classifica. Lo stesso tecnico pochi minuti fa ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Le parole di Davide Nicola prima di Cremonese-Parma — NICOLA SULL’INIZIO DI STAGIONE - “I ragazzi sono stati encomiabili fin qui, credono in maniera incredibile a quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato questa avventura con uno spirito incredibile, e questa qualità sarà fondamentale per mettere in pratica le idee che abbiamo in mente”

LA SETTIMANA DELLA CREMONESE - “E’ stata una settimana impegnativa come sempre, ma anche molto utile: abbiamo riprogrammato alcune situazioni individuali. Incontreremo una squadra che ha giocato due giorni prima di noi, ma siamo comunque riusciti ad impostare bene il lavoro, preparandoci al prossimo impegno. C’è grande voglia di integrare il più velocemente possibile Vardy e Sarmiento e dobbiamo stare attenti, senza esagerare: i carichi di lavoro svolti sin qui rischiavano di diventare poco sostenibili e quindi hanno fatto un’altra tipologia di esercizi per prevenire gli infortuni. Sono affaticati e per questa settimana proseguiranno nella preparazione in programma per loro, mentre Barbieri finalmente potrà aggregarsi alla squadra e potrà respirare il clima partita che manca da un po’. In più Payero la settimana prossima sarà abile e arruolato, è circa all’80%”.

IL COMMENTO SUL PARMA - “Mi aspetto una squadra molto forte, l’ho studiata con grande attenzione e devo dire che in questo momento è presto per guardare la classifica, siamo all’inizio di un campionato lungo e tosto. Ci sono squadre che non c’entrano nulla con quello che è il nostro obiettivo, lo stesso Parma ha poco a che fare con l’obiettivo che ci riguarda”.