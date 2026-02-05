Se il Milan continua a sognare la "seconda stella", gran parte del merito va a Christopher Nkunku. L'attaccante francese, protagonista assoluto nel netto 0-3 contro il Bologna, ha sfoderato una prestazione che va ben oltre il semplice tabellino dei marcatori, agendo come un vero e proprio "regista offensivo" nello scacchiere di Allegri. Solo andando a guardare sotto la superficie dei novanta minuti si scopre la reale portata della sua prova: i dati statistici rivelano infatti una precisione quasi chirurgica nei passaggi sulla trequarti e una percentuale di dribbling riusciti che rasenta la perfezione. A completare il quadro di una serata superlativa, ci sono i numeri sui palloni recuperati e sui duelli vinti, che testimoniano come il talento francese sia ormai diventato il pilastro fondamentale su cui Massimiliano Allegri vuole poggiare le speranze scudetto del Diavolo. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>