Palladino: “Bilancio positivo, possiamo fare meglio”

"Siamo un gruppo ambizioso: ci alleniamo per crescere"

"La Fiorentina è una squadra storica, ed ambiziosa, ed ambizioso lo sono anche io insieme allo staff e ai ragazzi: siamo un gruppo competitivo, che lavora per migliorarsi e per raggiungere grandi obiettivi". Palladino è ottimista ed entusiasta dell'inizio sulla panchina viola: "Per i risultati che sono arrivati è sicuramente un inizio positivo, ci sono aspetti su cui migliorare e abbiamo in mente di superare le difficoltà riscontrate. Siamo sulla strada giusta per trovare la giusta identità".