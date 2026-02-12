Il Milan continua l'inseguimento all'Inter. La formazione di Massimiliano Allegri scenderà in campo domani alle 20:45 allo Stadio Romeo Anconetani per affrontare il Pisa. I rossoneri ritornano così a giocare una partita contro la squadra pisana, sotto la torre più iconica d'Italia. L'ultima volta che ciò è l'anno seguente al Mondiale italiano del 1990: in quell'occasione, infatti, correva il giorno 14 aprile del 1991.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Paolo Maldini decide la sfida tra Pisa e Milan: l’ultima volta dei rossoneri alla Cetilar Arena nel 1991
Il racconto
Paolo Maldini decide la sfida tra Pisa e Milan: l’ultima volta dei rossoneri alla Cetilar Arena nel 1991
Di lì a poco si laureerà la Sampdoria campione d'Italia, ma in quel momento il Milan continuava a credere allo scudetto
L'ultima volta che il Milan ha giocato alla Cetilar Arena—
Nella stagione 1990/1991 ci furono grandi sorprese. A vincere il campionato in quella stagione fu la Sampdoria, che riuscì a battere proprio la concorrenza del Milan, posizionatosi al secondo posto. Quella partita contro il Pisa arrivò in un momento cruciale della stagione e fu decisa dal gol di Paolo Maldini. Per rivivere le emozioni di quella partita <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA