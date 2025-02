Pareggio giusto all’Olimpico: Roma-Napoli finisce 1-1

Il posticipo Roma-Napoli finisce in parità: al bel pallonetto di Spinazzola, risponde un diagonale preciso di Angelino. Il Napoli è saldo in testa alla classifica a 54 punti, l'Inter seconda con una partita da recuperare a 51 punti. L'Atalanta,...

Michele Bellame 2 febbraio 2025

dallo Stadio Olimpico di Roma

Michele Bellame

Il colpo d'occhio per chi entra all'Olimpico è sorprendente come al solito. Sugli spalti, gremiti, le due curve sono piene, così come gli altri settori. Fra il pubblico, il commissario tecnico della nazionale, Luciano Spalletti, e alcune glorie giallorosse come Carmine Gautieri, Sebino Nela (che in periodi diversi hanno giocato anche con il Napoli), Zbignew Boniek, e Federico Balzaretti. Nonché, Gianni Infantino e Paolo Dal Pino. Presente anche una esigua rappresentanza azzurra, in particolare del Napoli Club Ostia, perché vige il divieto di trasferta per i tifosi napoletani.

Al Napoli non è bastata la rete di Spinazzola per portare a casa tre punti importantissimi per la corsa scudetto. La Roma, meritatamente, agguanta il pareggio al secondo dei cinque minuti di recupero con Angelino. Gli azzurri non approfittano quindi del pareggio dell'Atalanta in casa col Torino, e quello dell'Inter all'ultimo minuto contro il Milan. Quindi, il posticipo Roma-Napoli finisce in parità: al bel pallonetto di Spinazzola, risponde un diagonale preciso di Angelino. Il Napoli è saldo in testa alla classifica a 54 punti, l'Inter seconda con una partita da recuperare a 51 punti. L'Atalanta, a 47.

Primo Tempo: Spinazzola rompe l'equilibrio, e all'intervallo si va sullo 0-1 L'equilibrio la fa da padrone, nei primi venti minuti della partita. Poi, nell'arco di un minuto, tra il 21 e il 22, ci pensa prima Pisilli a calciare potente ma a lato, e poi McTominay che regala palla a Svilar, tirando in modo poco convinto dopo un colpo di testa di Lukaku. Da questo minuto in poi della partita, le due squadre si sono aperte e la partita è più godibile. Per mantenere la scia delle occasioni, ci prova El Sharaawy - alla trecentesima presenza in maglia giallorossa - che tira piuttosto alto sopra la traversa di Meret. La Roma continua ad attaccare nel settore di centrosinistra: stavolta è Soule a spedire a lato da posizione favorevole, al 26' minuto. Ma, un minuto dopo, proprio dal centrosinistra, Juan Jesus lancia Spinazzola piuttosto accentrato: l'esterno sinistro scatta sul filo del fuorigioco, e, sull'uscita di Svilar, fa un pallonetto degno di un videogioco; pallone in buca, uno a zero per gli ospiti, mentre dallo spicchio riservato ai tifosi napoletani si alza il coro per Ciro Esposito. Primo gol in maglia azzurra per il terzino ex Roma. Alla mezzora, ci riprova il Napoli, ma lo scozzese McTominay si lascia fermare da un difendente romanista. Poco succede fino al duplice fischio, sembra avviarsi così la situazione all'intervallo. La Roma prosegue in un insistito possesso palla, che la porta a battere il primo calcio d'angolo della partita allo scoccare del primo minuto di recupero. La difesa ospite si difende bene e Meret compie un grande parata da pochi passi su colpo di testa di Ndicka. Continuano ad attaccare i padroni di casa, sospinti dall'incessante tifo delle curve, però l'arbitro Fabbri, fischia l'intervallo.

Secondo Tempo: dominio giallorosso nella ripresa, il pareggio è giusto All'inizio della ripresa, è il Napoli a provarci: triangolo Lukaku ed Anguissa, McTominay col destro mira troppo alto. Al 54', prima sostituzione: Ranieri fa uscire Kone ed El Sharaawy ed entrano Paredes e Saelemaekers. Passano tre minuti, azione di contropiede degli ospiti, ma Neres non è preciso nel cross al centro dell'area ed è solo rimessa dal fondo. Stessa cosa per Politano, sull'altra fascia, che calibra male il cross per Lukaku. All'ora di gioco, Ranieri chiama Cristante che esce tra i fischi, ed entra Dovbyk. Un istante dopo, ci prova Paredes su calcio di punizione, che da l'illusione del gol. Sul capovolgimento di fronte, dopo rimessa dal fondo di Meret, Politano guadagna un fallo laterale: dagli sviluppi dello stesso, il pallone rimbalza dentro e fuori l'area di rigore di Svilar, senza che il portiere si impensierisse. La Roma continua a padroneggiare nel possesso palla, senza però riuscire a finalizzare in porta. Al 70', fischio di Fabbri per un tocco di braccio di Saelemaekers: dal calcio di punizione, Politano trova Lukaku che, di destro, svirgola verso la porta. Un difendente salva, ma l'arbitro chiama il fuorigioco dell'11 azzurro. Al 74' ci riprova Paredes su calcio di punizione, ma prende la base del palo. Un minuto dopo, Conte effettua la prima sostituzione: richiama Neres ed entra Mazzocchi. Sostituzione giusta, visto che la Roma attacca con caparbietà. Al 79', doppio cambio Roma: entrano Dybala e Baldanzi ed escono Shomurodov e Rensch; per il Napoli, esce Lukaku ed entra Simeone. La Roma continua ad attaccare, il Napoli è quasi completamente schiacciato nella propria metà campo. Si difende bene la squadra di Conte, ma i giallorossi provano in tutti i modi a trovare il varco giusto per impegnare e, magari, sorprendere Meret. Terza ed ultima sostituzione per il Napoli al minuto 86: esce Politano ed entra Raspadori. Il gol della Roma, però, è nell'aria. I padroni di casa continuano ad attaccare a testa bassa, ed i difensori azzurri riescono a controllare fino al secondo dei cinque minuti di recupero quando è Angelino a indovinare l'angolino in basso per trovare la rete del pareggio. Il finale, è di 1-1 all'Olimpico.