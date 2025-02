Parma, Chivu vince e ringrazia Pecchia: “I complimenti vanno fatti all’allenatore e all’uomo per suo lavoro”

Chivu vince ed entra nella storia degli allenatori del Parma insieme ad Ancelotti e Carmignani.

Lorenzo Maria Napolitano 22 febbraio - 20:57

Il Parma ritrova la vittoria e lo fa in grande stile: gli emiliani superano il Bologna nel derby all'Ennio Tardini, per 2-0. Il primo gol è arrivato a seguito di un calcio di rigore realizzato magistralmente da Bonny, con cui ha trovato il suo sesto gol stagionale in Serie A. Il raddoppio, invece, è stato registrato nel secondo tempo da Simon Sohm. Grazie a loro il Parma è riuscito a strappare tre punti ed anche il primo successo da allenatore professionista di Cristian Chivu, ex calciatore dell'Inter. Il rumeno, infatti, s'è ritrovato per la prima volta su una panchina di Serie A dato che da quando ha intrapreso la carriera in panchina è sempre stato tra le fila delle giovanili dell'Inter. In più, con la vittoria raggiunta oggi, Chivu entra di diritto nella storia degli allenatori del Parma: solo lui, Carlo Ancelotti (nel 1996) e Pietro Carmignani (nel 2001) hanno vinto all'esordio. A sottolinearlo è stato Opta Paolo su X.

In conferenza stampa, Chivu ha analizzato la partita contro il Bologna. Di seguito vi proponiamo le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram

La conferenza stampa di Chivu — Cristian Chivu siede sulla panchina del Parma dal 18 febbraio 2025, data in cui ha preso il posto del suo predecessore Fabio Pecchia, che aveva collezionato soltanto venti punti quest'anno in Serie A. L'ex calciatore dell'Inter, preliminarmente, ha tenuto a sottolineare l'ottimo lavoro svolto da Pecchia: "I complimenti più che a me vanno fatti all’allenatore e all’uomo Fabio Pecchia. Gli vanno fatti per quello che ha fatto per questa squadra e questa città: ho trovato un gruppo pronto ad affrontare e reggere l'urto contro una squadra forte come il Bologna che è costruita per fare la Champions League, quindi contro di loro non è mai semplice. Per quanto riguarda lo spirito di sacrificio, venivamo da partite in cui abbiamo subito tanto e segnato poco, i ragazzi sono stati bravissimi a calarsi nel momento“.

Il Parma non ha iniziato il match nel migliore dei modi. Infatti la strada è stata subito in salita per i padroni di casa, che hanno dovuto disputare tutta la partita senza uno dei loro giocatori migliori, Bernabé, che dopo cinque minuti è stato sostituito dato che non è riuscito a proseguire la gara. Chivu ha commentato questa vicenda affermando: "Cos'ho fatto? Abbiamo cercato di togliere un po' i riferimenti, di andare dove si sentono meno forti anche se non è facile. Abbiamo sfruttato molto le ripartenze, il gioco non è stato quello che volevamo se non il alcuni momenti, però non è il momento di specchiarci, conta fare punti. Al momento dell'infortunio ho pensato un po' come aggiustare la situazione. Adrian sappiamo tutti che tipo di giocatore è, oggi l'idea era spostarlo un po' più avanti per aiutarci nella rifinitura, ma il calcio è così, a volte succedono cose all'improvviso e bisogna ragionare in modo veloce".

Sulla fase difensiva — Il Parma conta la seconda peggior difesa del campionato con 45 reti subite. Soltanto l'Hellas Verona ha fatto peggio concedendone 54. Risultati parecchio deludenti che hanno contribuito a prendere l'estrema decisione di esonerare Pecchia. Oggi contro il Bologna Chivu è riuscito nella rara occasione di non prendere alcuna rete, nonostante dall'altro lato ci fosse una squadra con una potente fase offensiva. Chivu, commentando questa ottima prestazione difensiva, ha detto: "Il merito è tutto dei ragazzi: si va a toccare i tasti giusti per farli calare nella situazione, che non è drammatica ma comunque non semplice, servivano i punti. Bisogna ragionare da squadra ed essere compatti: contro una squadra con gamba e che ha tante cose che ti possono mettere in difficoltà la difesa è stata perfetta. Prendiamoci questa vittoria che ci dà tanto, per tutti noi, per la città, per l'ambiente. Sappiamo che il lavoro paga e con l'autostima che cresce possiamo fare anche meglio. Bisogna fare capire a tutti che vanno fatte le cose che qualcuno può pensare di cui si possa fare a meno. Il sacrificio degli esterni è stato importante per aiutare la linea difensiva, sono cose che mi ha fatto piacere vedere".

Sulle prossime sfide del Parma — Oltre ad aver subito diverse reti, il Parma era reduce da quattro sconfitte consecutive. Serie di insuccessi che Chivu ha dovuto fronteggiare, ma che a quanto pare è riuscito a fronteggiare: "Sono cose che fanno parte dello spogliatoio. In questi giorni abbiamo parlato tanto, io ho cercato di toccare i tasti giusti per riaccendere la fiamma che serviva ad ambiente e squadra. Spero che questa vittoria ci dia un po’ di tranquillità e di serenità per fare le cose meglio: i ragazzi sono stati eccezionali, colgo l'occasione per ringraziarli. Più bastone o carota? Questa squadra aveva anche bisogno di supporto morale, quando la fiducia manca serve trasmettere qualcosa per riaccendere lo spirito giusto".