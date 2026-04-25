Il Parma porta a casa una vittoria di misura contro il Pisa grazie al gol decisivo di Nesta Elphege all’82’, ma il risultato finale non restituisce completamente la complessità di una partita combattuta e ricca di spunti. Al di là dell’episodio che ha deciso il match, infatti, le statistiche evidenziano un confronto molto più aperto di quanto dica l’1-0.

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Il possesso palla e la gestione del ritmo

Il dato sul

fotografa perfettamente l’equilibrio visto in campo. Nessuna delle due squadre è riuscita a imporre un dominio netto nella gestione del gioco, con fasi alterne in cui entrambe hanno provato a costruire manovre ragionate. Il Parma di Carlos Cuesta ha cercato di controllare leggermente di più il ritmo, ma senza mai schiacciare realmente gli avversari, mentre il Pisa ha dimostrato grande capacità di restare in partita, accettando anche momenti di non possesso pur senza perdere compattezza.

PISA, ITALIA - 8 DICEMBRE: Carlos Cuesta, manager del Parma Calcio 1913, gesticola durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Parma Calcio 1913 all'Arena Garibaldi l'8 dicembre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Anche il numero di passaggi (403 Parma, 391 Pisa) conferma questa lettura: differenza minima, indice di due squadre che hanno sviluppato un volume di gioco molto simile, senza una supremazia tecnica schiacciante.

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Produzione offensiva e qualità delle occasioni

Se si guarda alla produzione offensiva, il Parma sembra avere un leggero vantaggio, ma anche qui il margine è meno netto di quanto si potrebbe pensare. I ducali chiudono con

, segno di una maggiore intraprendenza, ma non di un dominio totale.

Interessante il dato sugli xG (1.57 Parma, 1.28 Pisa): il Parma ha costruito occasioni leggermente più pericolose nel complesso, ma il Pisa, con un valore comunque alto, ha saputo rendersi minaccioso in più circostanze. Ancora più significativo è il dato sulle grandi occasioni (1 Parma, 3 Pisa), che ribalta parzialmente la narrazione: il Pisa ha avuto le opportunità più nitide per segnare, ma non è riuscito a concretizzarle.

Questo elemento spiega molto dell’andamento del match: il Parma ha prodotto con maggiore continuità, mentre il Pisa ha creato meno ma meglio, mancando però di precisione nei momenti chiave. A fare la differenza è stata la dormita difensiva nerazzurra nel finale, con il pacchetto arretrato che ha lasciato colpevolmente solo Nesta Elphege in area piccola per concludere comodamente da pochi passi.

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Difesa, portieri e dettagli decisivi

Uno dei fattori determinanti è stato il rendimento tra i pali. Le

indicano che entrambi i portieri sono stati chiamati in causa, ma il Pisa ha dovuto difendersi leggermente di più nelle fasi finali, quando il Parma ha alzato il ritmo alla ricerca del gol.

Il numero di calci d’angolo (7 Parma, 4 Pisa) suggerisce una pressione territoriale più marcata da parte dei padroni di casa, soprattutto nei momenti decisivi della gara. Tuttavia, il Pisa ha risposto con maggiore aggressività nei duelli, come dimostrano i contrasti (13 Pisa, 10 Parma), segnale di una squadra più reattiva nella riconquista del pallone.

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Intensità, falli e gestione della partita

Sul piano dell’intensità, il Pisa ha giocato una partita più fisica, come evidenziano i

. Questo dato, insieme ai

, racconta di una squadra ospite spesso costretta a interrompere il gioco per contenere le iniziative avversarie.

I cartellini gialli (2 Pisa, 1 Parma) confermano questa tendenza: il Pisa ha dovuto spendere più falli e più energie per restare agganciato al match. Gli uomini agli ordini di Cuesta, dal canto loro, hanno saputo occupare come al solito benissimo il campo e hanno saputo approfittare anche di un pizzico di fortuna come nell'episodio del palo clamoroso colpito da Stojilkovic.

Il peso degli episodi

Alla fine, a fare la differenza è stato l’episodio del finale. Dopo una partita sostanzialmente equilibrata, il Parma ha trovato il guizzo vincente con

, sfruttando probabilmente uno dei pochi momenti di disattenzione della difesa avversaria.

È proprio questo il punto chiave: il Parma è stato più continuo e ha saputo insistere fino alla fine, mentre il Pisa, pur creando occasioni anche più pericolose, non è riuscito a concretizzare nei momenti migliori. E questo è anche lo specchio in generale del campionato disputato dalle due compagini.

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Una vittoria di maturità

Questo 1-0 racconta quindi una vittoria costruita sulla

, più che su un dominio netto. Il Parma di Carlos Cuesta ha saputo leggere la partita, aspettare e colpire quando serviva, mentre il Pisa esce dal campo con il rammarico di non aver sfruttato le proprie occasioni più nitide.

In sintesi, una gara equilibrata decisa dai dettagli: numeri alla mano, il pareggio non sarebbe stato uno scandalo, ma anche questa volta il Parma è stato semplicemente più concreto ed ha così agguantato una matematica salvezza con ben 4 turni di anticipo.

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