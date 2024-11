Parma, prima convocazione in Nazionale Under 21 per Bonny

Bonny si unisce a un nutrito gruppo di giocatori del Parma convocati dalle rispettive Nazionali in questa finestra internazionale, portando a otto il numero totale di crociati impegnati in competizioni FIFA. Tra questi, figurano Balogh, Haj, Man, Mihaila, Suzuki, Leoni, Sohm e Keita. Come riportato dal club stesso: "Prima convocazione con la Francia U21 per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante gialloblu è stato chiamato dal ct Gérald Baticle per le due partite amichevoli contro l’Italia (Empoli, 15 novembre) e contro la Germania (Valenciennes, 19 novembre). Angelo prenderà il posto dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte Hugo Ekitike e per la prima volta è stato selezionato dall’Under 21 della sua Nazionale, dopo essere stato chiamato in passato sia dall’Under 19 che dall’Under 20".