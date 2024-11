Pecchia soddisfatto: “Vittoria importante, ci mancavano i tre punti”

Il Parma conquista una vittoria importante in trasferta contro il Venezia, ottenendo 3 punti cruciali per allontanarsi dalla zona retrocessione, portandosi a 12 punti in classifica. Il tecnico Fabio Pecchia ha commentato la partita in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il Parma espugna Venezia: "Sono arrivati tre punti contro una squadra in forma"

Pecchia si è detto contento soprattutto per il successo che la squadra cercava da tempo, ma che aveva sfiorato in altre occasioni. Ha elogiato il rientro di Benedyczak, che non giocava da tempo, sottolineando la sua prestazione positiva. Il tecnico ha ammesso che non si aspettava di partire così in svantaggio, ma ha aggiunto che sta cercando di recuperare diversi giocatori e di adattare la squadra pur mantenendo le proprie idee tattiche. ""A Torino la partita con la Juve ci ha tolto tante energie - dice Pecchia - che abbiamo poi pagato a Genova. Avevo bisogno di nuove energie, avevo l'impressione poi che Benedyczak e Cancellieri avevano qualcosa in più". Nonostante le difficoltà iniziali, Pecchia ha apprezzato il carattere della squadra, che ha vinto contro un Venezia in buon periodo di forma. Infine, Pecchia tiene a sottolineare che l'entusiasmo è fondamentale per la squadra, ma che rimane fedele alle proprie idee e che non c'è nessuna promessa fatta alla piazza: "Talvolta il gioco non è quello di sempre, però è importante stasera aver portato i tre punti a casa".