Pioggia di critiche alla Juve, ovazione per il Torino: le reazioni social del derby della Mole

Un risultato, due stati d'animo molto diversi: le reazioni social di Torino-Juventus.

Lorenzo Maria Napolitano 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 15:26)

Ieri sera la Juventus ha raccolto l’ennesimo pareggio della sua stagione, il dodicesimo in diciannove gare. Rispetto ad altre prestazioni, però, i bianconeri sono risultati meno convincenti e a brillare è stato soltanto il giovane Yildiz. Dal canto suo il Torino ha giocato una partita generosa, intensa, dove probabilmente mirava ad ottenere più di un punto. Il risultato, però, dall’inizio del secondo tempo non s’è mai schiodato dall’1-1, e così i granata sono usciti dal campo contro la Juve ancora senza ottenere una vittoria, come accade da ben dieci anni.

Con questo pareggio la Juventus raggiunge quota 33 punti ed occupa la posizione che garantisce l’accesso in Europa League. La Fiorentina, però, contro il Monza ha la possibilità di scavalcare la squadra di Thiago Motta facendola scivolare in sesta posizione. Il dodicesimo pareggio non poteva non provocare rabbia nei tifosi della Juventus, che al termine del derby della Mole hanno sfogato su Instagram i loro sentimenti. Innanzitutto, a prendersi gli applausi virtuali è soltanto Yildiz, definito: “L’unico a tenerci davvero alla maglia bianconera” dai tifosi. “Blindatelo”, scrivono altri, dato che il diciannovenne turco nelle ultime partite è l’unico barlume di luce della formazione di Motta.

Continua, invece, il trend di quei supporter che chiedono un ritorno di Max Allegri, nonostante sia stato particolarmente bistrattato l’anno scorso. Così come ottiene sempre più seguito l'ashtag #MottaOut: l’ex Bologna, infatti, nonostante un gioco propositivo e offensivo, non sta per niente convincendo i tifosi della Juventus. Si leggono infatti aspre critiche nella sezione commenti del post della Juventus in cui viene riportato del derby, come: “Non facciamo più paura a nessuno, “Restituite gli stipendi”, “Siamo in totale confusione” e addirittura: “Vincere non sappiamo più cosa vuol dire”. Non mancano, infine, commenti più ironici e leggeri, ad esempio: “Siamo diventati gli X-Men” oppure: “Al prossimo pareggio ci danno la quarta stella”.

Le reazioni social dei tifosi del Torino — Sentimenti diametralmente opposti quelli che animano i tifosi granata, che hanno inondato di affetto la squadra e l’allenatore, Vanoli. I supporter del Torino, infatti, mostrano sempre grande stima verso il tecnico granata, che - stando all’opinione generale - sta riuscendo a disputare un ottimo campionato, nonostante la squadra dell’anno scorsi sia stata per gran parte smantellata, e tenendo in considerazione i diversi infortuni, tra cui quello di Duvan Zapata. Felici, i tifosi granata, soprattutto per aver visto una squadra che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, pareggiando contro una Juventus sicuramente non in forma, ma indiscutibilmente più forte e attrezzata.