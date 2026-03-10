Pisa, da Cuadrado a Durosinmi: l’etimologia dei cognomi della Serie A

I cognomi dei calciatori raccontano spesso storie molto più antiche del calcio stesso. Nell’attuale rosa del Pisa si incontrano radici linguistiche provenienti da tutta Europa e non solo

Stefano Sorce 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 09:32)

Il calcio racconta storie non solo attraverso le partite, ma anche attraverso i nomi dei suoi protagonisti. Dietro ogni cognome, infatti, si nasconde spesso un frammento di storia, di lingua e di cultura che affonda le proprie radici molto prima della nascita dei calciatori che oggi lo portano sulle maglie. Anche nella rosa del Pisa convivono tradizioni linguistiche diverse, che arrivano da varie parti d’Europa e del mondo: cognomi italiani nati nel Medioevo, radici slave, influenze scandinave, fino alle tracce lasciate dal latino e dalle lingue germaniche.

Analizzare l’etimologia dei cognomidei giocatori del Pisa diventa così un piccolo viaggio tra epoche e territori. Alcuni cognomi derivano da mestieri o oggetti della vita quotidiana. È il caso di Canestrelli, legato alla parola “canestro” e quindi al lavoro di chi costruiva o vendeva cesti intrecciati. Altri nascono invece da soprannomi medievali, come Piccinini, collegato al termine “piccino” e probabilmente attribuito a una persona di bassa statura o al più giovane della famiglia.

Non mancano i cognomi che raccontano una provenienza geografica. Calabresi, ad esempio, indicava originariamente una famiglia arrivata dalla Calabria, mentre Loyola affonda le sue radici nei Paesi Baschi ed è legato a un antico toponimo della regione. Ci sono poi cognomi che conservano tracce di lingue e paesaggi lontani. Il danese Højholt, ad esempio, nasce dall’unione delle parole che indicano una “collina” e un “bosco”, mentre cognomi africani come Akinsanmiro o Durosinmi, della tradizione yoruba, racchiudono significati legati alla forza, alla famiglia e alla stabilità.

In questo mosaico linguistico la rosa del Pisa diventa quasi una piccola mappa culturale. Ogni cognome racconta qualcosa: un mestiere antico, un luogo di origine, un soprannome o una tradizione familiare tramandata nei secoli. E così, accanto alle storie raccontate dal campo, emergono anche quelle nascoste nelle parole che i giocatori portano sulle spalle.

Pisa, dai Balcani alla Toscana: l’origine dei cognomi Šemper, Božinov e Angori — Adrian Šemper, nato il 12 gennaio 1998 a Zagabria, capitale della Croazia, porta un cognome di chiara origine slava meridionale, tipico dell’area balcanica e in particolare del territorio croato. Il cognome Šemper ha radici linguistiche che affondano nella storia delle popolazioni slave dell’Europa sud-orientale e si è sviluppato nel corso dei secoli in un contesto culturale influenzato anche dalla presenza dell’Impero austro-ungarico. Dal punto di vista etimologico, il cognome Šemper è considerato una variante fonetica di cognomi più antichi come Semper o Šempar, che derivano probabilmente dal termine latino “semper”, il cui significato è “sempre” o “costantemente”.

Rosen Božinov, nato il 23 gennaio 2005 a Kneža, in Bulgaria, porta un cognome tipico della tradizione slava orientale e balcanica. Il cognome Božinov ha invece un’origine patronomica tipica delle lingue slave. Deriva dalla radice “Božin”, collegata alla parola slava “Bog”, che significa Dio. Il suffisso “-ov” è un elemento molto comune nei cognomi bulgari, russi e di altre lingue slave, e indica “figlio di” oppure “appartenente alla famiglia di”. Di conseguenza, il cognome Božinov può essere interpretato come “figlio di Božin” oppure “discendente di una persona legata al nome Božin”, un nome che in origine significava “persona di Dio” o “protetto da Dio”.

Samuele Angori, terzino sinistro del Pisa, nato il 7 ottobre 2003 a Cortona, in Toscana, porta un cognome di origine italiana con radici molto antiche, legate probabilmente al periodo medievale. Il cognome Angori è considerato relativamente raro ed è diffuso soprattutto nell’Italia centrale, in particolare tra Toscana e Umbria, aree dove storicamente si sono sviluppati molti cognomi derivati da nomi personali o da antichi soprannomi. Dal punto di vista etimologico, Angori è molto probabilmente collegato alla radice “Angelo” oppure al nome medievale “Angerus” o “Angerius”, forme latinizzate utilizzate nei documenti dell’epoca. In molti casi, durante il Medioevo, i cognomi nascevano come patronimici, cioè indicavano la discendenza da una persona che portava un determinato nome. In questo caso il cognome Angori potrebbe significare “discendenti o famiglia di Angero/Angelo”, indicando quindi l’appartenenza a un nucleo familiare che aveva come capostipite una persona con quel nome.

Dalla chiocciola al mare: le origini dei cognomi Caracciolo, Canestrelli e Marin — Antonio Aldo Caracciolo è nato a Tempio Pausania, in Sardegna, il 30 giugno 1990. Il suo cognome, Caracciolo, è uno dei cognomi storicamente più antichi e importanti della tradizione italiana, con origini che affondano nel Medioevo e una forte diffusione soprattutto nell’Italia meridionale, in particolare nell’area di Napoli. Dal punto di vista etimologico, il cognome Caracciolo deriva molto probabilmente dal latino medievale Caracciolus o Caraculus. Questi termini sono collegati a parole che indicavano qualcosa di ricurvo o a spirale, come la chiocciola

Simone Canestrelli è nato a Montepulciano, in Toscana, l’11 settembre 2000. Il suo cognome è tipicamente italiano ed ha origini legate alla lingua medievale e ai soprannomi derivati da oggetti o mestieri. Dal punto di vista etimologico, Canestrelli deriva dalla parola italiana “canestro”, che a sua volta proviene dal latino canistrum, termine che indicava un cesto intrecciato, solitamente utilizzato per contenere pane, frutta o altri alimenti. Nel Medioevo da questo termine nacquero diversi soprannomi riferiti a persone che costruivano cesti, li vendevano oppure lavoravano materiali intrecciati come vimini e giunco.

Marius Mihai Marin, centrocampista del Pisa, è nato a Timișoara, in Romania, il 30 agosto 1998. Il suo cognome, è molto diffuso nei paesi dell’Europa orientale, in particolare in Romania, ma ha radici linguistiche molto più antiche che risalgono al latino. Dal punto di vista etimologico, Marin deriva dal nome latino Marinus, che significa “appartenente al mare” oppure “uomo del mare”. Il termine è collegato alla parola latina mare, che indica appunto il mare. In origine, quindi, poteva essere un nome personale attribuito a qualcuno che viveva vicino al mare, che lavorava in attività legate alla navigazione oppure che aveva un legame simbolico con il mare.

Højholt, Meister e Tramoni: le radici dei cognomi tra Nord Europa e Mediterraneo — Malthe Højholt è nato a Hjørring, in Danimarca, il 16 aprile 2001. Il suo cognome è di origine danese e appartiene alla tradizione dei cognomi scandinavi formati dall’unione di elementi che descrivono caratteristiche del territorio o del paesaggio. Dal punto di vista etimologico, Højholt è un cognome composto da due parole della lingua danese antica e moderna. Il primo elemento, “høj”, significa “alto”, “collina” oppure “altura”, ed è molto comune nei toponimi scandinavi per indicare una zona elevata del terreno. Il secondo elemento, “holt”, deriva da un termine nordico antico che indica un piccolo bosco, un boschetto o una zona alberata. Unendo questi due elementi, il significato originario del cognome Højholt può essere interpretato come “bosco sulla collina”, “boschetto in altura” oppure “luogo boscoso situato su un terreno elevato”

Henrik Meister, attaccante del Pisa, è nato a Copenaghen, in Danimarca, il 17 novembre 2003. Il suo cognome, Meister, ha origini germaniche ed è diffuso in diversi paesi dell’Europa centrale e settentrionale, in particolare in Germania, Austria, Svizzera e nelle aree scandinave influenzate dalla lingua tedesca. Dal punto di vista etimologico, Meister deriva dal termine tedesco “Meister”, che significa “maestro”, “capo artigiano” oppure “persona esperta in un mestiere”. La parola ha radici nel latino “magister”, che indicava una figura di autorità o di insegnamento, come un maestro, un capo o una guida. Nel Medioevo il termine veniva utilizzato soprattutto per indicare un artigiano che aveva raggiunto il grado più alto nelle corporazioni di mestiere, dopo il periodo da apprendista e da lavorante.

Matteo Tramoni è nato ad Ajaccio, in Corsica (Francia), il 20 gennaio 2000. Il suo cognome ha origini legate all’area corsicana e sardo-italiana, territori in cui nei secoli si sono mescolate influenze linguistiche italiane, liguri e locali. Dal punto di vista etimologico, Tramoni è molto probabilmente collegato alla parola “tramontana”, termine di origine latina derivato da trans montes, che significa “oltre i monti”. Nella lingua italiana e nelle lingue mediterranee questo termine indicava ciò che proveniva da oltre le montagne, cioè dal nord, e da qui deriva anche il nome del vento tramontana, il vento freddo che soffia dal nord.

Pisa, dalla Colombia alla Nigeria: le origini dei cognomi Cuadrado, Akinsanmiro e Durosinmi — Juan Guillermo Cuadrado, esterno del Pisa è nato a Necoclí, in Colombia, il 26 maggio 1988. Il suo cognome principale, Cuadrado appartiene alla tradizione onomastica tipica dei paesi ispano-americani, dove si utilizzano normalmente due cognomi: il primo ereditato dal padre e il secondo dalla madre. Dal punto di vista etimologico, il cognome Cuadrado deriva dalla parola spagnola cuadrado, che significa “quadrato” o “di forma quadrata”. Il termine proviene dal latino quadratus, derivato a sua volta da quattuor, cioè “quattro”.

Ebenezer Ajodun Akinsanmiro è nato a Lagos, in Nigeria, il 25 novembre 2004. Il suo nome completo riflette chiaramente la tradizione culturale della Nigeria, dove spesso convivono nomi di origine biblica o inglese insieme a nomi tradizionali yoruba, uno dei principali gruppi etnici del paese. Akinsanmiro è anch’esso di origine yoruba ed è composto da più elementi linguistici tipici di questa lingua. Il prefisso Akin significa generalmente “guerriero”, “valoroso” o “persona coraggiosa”. La parte centrale e finale del nome richiama invece concetti legati alla protezione, alla guida o alla dignità della famiglia. In molte interpretazioni il cognome può essere inteso come un nome che esprime forza, valore e prestigio familiare, caratteristiche molto importanti nella cultura yoruba.

Rafiu Adekunle Durosinmi, centravanti del Pisa, è nato a Lagos, in Nigeria, il 1º gennaio 2003. Il cognome Durosinmi appartiene alla tradizione linguistica yoruba, uno dei principali gruppi etnici della Nigeria sud-occidentale. Dal punto di vista etimologico, Durosinmi deriva dalla lingua yoruba ed è formato da più elementi con un significato preciso. Il termine “Duro” significa “restare”, “fermarsi” o “attendere”, mentre “sinmi” significa “riposare” o “trovare tranquillità”. L’insieme del cognome può quindi essere interpretato come “fermarsi e trovare riposo” oppure “restare e vivere in tranquillità”.

Pisa, tra pianure svizzere, colpi turchi e copricapi friulani: l’origine dei cognomi Aebischer, Vural e Scuffet — Michel Aebischer, nato il 6 gennaio 1997 a Friburgo, in Svizzera, porta un cognome di chiara origine germanica, più precisamente appartenente alla tradizione linguistica svizzero-tedesca alemanna. Il cognome Aebischer affonda le sue radici in un contesto geografico ben preciso e nasce come cognome toponimico, cioè legato al luogo in cui vivevano le prime famiglie che lo adottarono.

Dal punto di vista etimologico, deriva da antiche parole alemanniche come “Äbi”, “Ebi” o “Eben”, che indicavano una zona pianeggiante o un terreno in pianura, unite al suffisso “-ischer”, che significa “proveniente da” oppure “appartenente a”. Il significato complessivo del cognome può quindi essere interpretato come “persona proveniente dalla pianura” oppure “abitante di una zona pianeggiante”. L’origine geografica del cognome è strettamente legata alla Svizzera, in particolare ai cantoni di Friburgo e Berna, aree in cui la lingua alemanna ha avuto una forte influenza per secoli.

İsak Vural è nato a Stoccolma, in Svezia, il 28 maggio 2006. Il cognome Vural ha origine turca ed è diffuso soprattutto in Turchia. Dal punto di vista etimologico, Vural deriva dal verbo turco “vurmak”, che significa “colpire”, “battere” o “attaccare”. Nella lingua turca la forma “Vural” può essere interpretata come una costruzione che richiama l’idea di “colui che colpisce”, “combattente” oppure “persona forte e determinata”.

Simone Scuffet, portiere del Pisa, è nato a Udine il 31 maggio 1996. Il cognome Scuffet è tipico dell’area del Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla tradizione linguistica friulana. Dal punto di vista etimologico, Scuffet deriva probabilmente dal termine friulano “scufe” o “scufie”, parole che indicano una cuffia, un copricapo o un piccolo berretto. In origine il cognome potrebbe quindi essere nato come soprannome attribuito a una persona che portava abitualmente un certo tipo di copricapo oppure che produceva o vendeva cappelli e cuffie.

Stengs, Coppola, Moreo e Calabresi: dall’albero delle navi alla Calabria — Calvin Stengs è nato a Nieuw-Vennep, nei Paesi Bassi, il 18 dicembre 1998. Il cognome Stengs è di origine olandese e appartiene alla tradizione dei cognomi sviluppatisi nei Paesi Bassi tra il tardo Medioevo e l’età moderna. Dal punto di vista etimologico, Stengs deriva probabilmente dal termine olandese “steng”, parola utilizzata in ambito marittimo e nautico per indicare un albero o un’asta verticale della nave, in particolare una parte dell’albero principale che sostiene le vele. Nei Paesi Bassi, storicamente legati alla navigazione, al commercio marittimo e alla costruzione navale, molti cognomi si sono sviluppati proprio a partire da termini tecnici del mondo navale.

Francesco Coppola, giovane difensore del Pisa, è nato a Torino l’11 aprile 2005. Il cognome Coppola è particolarmente diffuso nell’Italia meridionale, soprattutto in Campania, anche se nel tempo si è diffuso in molte altre regioni. Dal punto di vista etimologico, Coppola deriva dalla parola italiana “coppola”, che indica un berretto o copricapo tradizionale, molto diffuso nelle regioni del Sud Italia. Il termine ha radici antiche e deriva probabilmente dal latino “cupa” o “cuppa”, che indicava qualcosa di concavo o arrotondato, da cui deriva anche l’idea della forma del copricapo.

Stefano Moreo , attaccante del Pisa, è nato a Milano il 30 giugno 1993. Il cognome Moreo deriva con tutta probabilità dal cognome Moro, dal quale rappresenta una forma derivata o diminutiva diffusa soprattutto nell’Italia settentrionale. Dal punto di vista etimologico, Moro deriva dal latino “Maurus”, termine che in epoca romana indicava una persona proveniente dalla Mauritania o, più in generale, qualcuno con carnagione scura o capelli molto scuri.

Arturo Calabresi è nato a Roma il 17 marzo 1996. Dal punto di vista etimologico, Calabresi deriva dal termine “calabrese”, che indica una persona originaria della Calabria, la regione situata nell’estremo sud della penisola italiana. Il cognome nasce quindi come identificazione geografica utilizzata nel Medioevo per distinguere una persona che proveniva dalla Calabria ma viveva o si era trasferita in un’altra zona d’Italia.

Pisa, Loyola, Piccinini, Albiol e Lorran: dal “terreno fangoso” al “piccolo”, fino alla terra di Lotario — Felipe Ignacio Loyola, nuovo centrocampista del Pisa, è nato a Santiago del Cile, in Cile, il 9 novembre 2000. Il cognome Loyola ha origine basca, una delle più antiche tradizioni linguistiche della penisola iberica. Dal punto di vista etimologico, Loyola deriva dalla lingua basca (euskera) ed è un cognome toponimico, cioè legato al nome di un luogo. È formato da due elementi: “loi”, che significa “fango” o “terreno fangoso”, e “ola”, termine che nella toponimia basca indica spesso una capanna, fucina o piccola costruzione. Il significato complessivo può quindi essere interpretato come “luogo della capanna nel terreno fangoso” oppure “fucina situata in una zona fangosa”. Il cognome è storicamente legato alla località di Loiola, nei Paesi Baschi, da cui proveniva la famiglia di Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù nel XVI secolo.

Gabriele Piccinini è nato a Scandiano il 6 aprile 2001. Il cognome Piccinini è diffuso soprattutto nell’Italia centro-settentrionale, in particolare tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Dal punto di vista etimologico, Piccinini deriva dal termine italiano “piccino” o “piccino/piccino”, che significa “piccolo”. In origine si trattava quindi di un soprannome medievale, attribuito probabilmente a una persona di bassa statura, al più giovane di una famiglia, oppure a qualcuno chiamato affettuosamente “il piccolo”.

Raúl Albiol è nato a Vilamarxant, nella Comunità Valenciana in Spagna, il 4 settembre 1985. Il cognome Albiol ha origine catalano-valenciana ed è diffuso soprattutto nelle regioni della Catalogna e della Valencia. Dal punto di vista etimologico, Albiol deriva dal latino “albus”, che significa “bianco”. Da questa radice si sono sviluppati nel tempo diversi cognomi e toponimi nelle lingue romanze. Il termine Albiol è considerato principalmente un cognome toponimico, cioè derivato dal nome di un luogo. Infatti esiste una località chiamata L’Albiol, nella provincia di Tarragona, in Catalogna. In origine il cognome indicava quindi una persona proveniente da quel luogo oppure appartenente a una famiglia originaria di quella zona. Il nome del luogo stesso potrebbe riferirsi a un terreno chiaro o biancastro, probabilmente legato al colore della roccia o del suolo.

Lorran Lucas Pereira de Sousa, noto semplicemente come Lorran, è nato a Rio de Janeiro, in Brasile, il 4 luglio 2006. Il cognome calcistico con cui è conosciuto è Lorran. Dal punto di vista etimologico, Lorran è un cognome molto raro e non appartiene alla tradizione portoghese classica dei cognomi brasiliani. È considerato una variante moderna di origine francese, collegata al termine “Lorrain”, che indica una persona proveniente dalla Lorena (Lorraine), regione storica situata nel nord-est della Francia. Il nome Lorraine deriva a sua volta dal latino medievale “Lotharingia”, cioè “terra di Lotario”, dal nome del re carolingio Lotario II, sovrano di quella regione nel IX secolo.

