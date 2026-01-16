Alla Cetilar Arena finisce 1-1 tra Pisa e Atalanta. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa sono in piena gestione: ritmo e possesso palla che mettono a dura prova i bergamaschi, che nulla possono oltre a qualche timida ripartenza. Nel secondo tempo invece, gli ospiti alzano i giri del motore e mettono più qualità negli inserimenti, ma è ancora il Pisa a rendersi più volte pericoloso. Poi tutto cambia quando all'83', l'atalantino Krstovic manda in vantaggio gli ospiti. La gioia dura poco, perché all'87' ci pensa il nuovo arrivato Durosinmi a pareggiare i conti. Per l'attaccante nigeriano giunto dal Viktoria Plzeň, si tratta di un gol all'esordio con la maglia dei toscani.