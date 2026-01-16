derbyderbyderby calcio italiano serie a Pisa-Atalanta, Gilardino: “Risultato meritato, perdere sarebbe stato ingiusto”

Le Dichiarazioni

Pisa-Atalanta, Gilardino: “Risultato meritato, perdere sarebbe stato ingiusto”

Termina 1-1 la sfida tra Pisa e Atalanta: Gilardino, in conferenza stampa, ha analizzato il match
Alla Cetilar Arena finisce 1-1 tra Pisa e Atalanta. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa sono in piena gestione: ritmo e possesso palla che mettono a dura prova i bergamaschi, che nulla possono oltre a qualche timida ripartenza. Nel secondo tempo invece, gli ospiti alzano i giri del motore e mettono più qualità negli inserimenti, ma è ancora il Pisa a rendersi più volte pericoloso. Poi tutto cambia quando all'83', l'atalantino Krstovic manda in vantaggio gli ospiti. La gioia dura poco, perché all'87' ci pensa il nuovo arrivato Durosinmi a pareggiare i conti. Per l'attaccante nigeriano giunto dal Viktoria Plzeň, si tratta di un gol all'esordio con la maglia dei toscani.

Al termine della gara, Alberto Gilardino, commenta così ai microfoni di DAZN il pareggio contro L'Atalanta di Palladino: "Complimenti alla squadra. Il nostro è stato un atteggiamento importante che ci ha permesso di riprendere in mano il match".

