Pochi dubbi per Gilardino e Gasperini, che dovrebbero confermare gran parte dei titolari della prima giornata. Ecco ciò che c'è da sapere sulla partita dell'Arena Garibaldi

Alessandro Savoldi 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 18:02)

Dopo qualche polemica negli ultimi giorni, la Serie A ritorna all'Arena Garibaldi di Pisa: i nerazzurri ospitano la Roma. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla gara, in programma sabato 30 agosto alle 20.45.

Pisa-Roma: come le due squadre arrivano alla gara — Il Pisa esordisce davanti al proprio pubblico. La squadra di Gilardino ha centrato un prezioso pareggio fuori casa a Bergamo nel primo turno, muovendo già la classifica. Ora la seconda sfida, non meno impegnativa: sotto la Torre arriva la Roma di Gasperini. Il Pisa, tuttavia, ha ambizioni importanti: questa settimana la società nerazzurra ha spinto forte sul mercato, piazzando il colpo Calvin Stengs. L'attaccante classe '98 arriva in prestito dal Feyenoord. Nelle scorse stagioni non ha trovato lo spazio e la continuità desiderata, ma il talento dell'olandese è indiscutibile. Dal Brasile, intanto, si è imbarcato Lorran. Il trequartista 2006, che una volta in città firmerà il contratto con il Pisa: arriva dal Flamengo.

Sponda Roma, l'ambiente giallorosso respira a pieni polmoni l'entusiasmo portato da Gasperini. L'esordio in casa con il Bologna è stato convincente: tre punti, una buona prestazione e la dimostrazione che i capitolini puntano a un campionato importante. Per quanto riguarda il mercato, Ghisolfi e il suo staff stanno curando principalmente la situazione in uscita. Ferguson ha definitivamente conquistato i gradi di titolare in attacco, Dovbyk diventa quindi una riserva sin troppo ingombrante. In caso di partenza dell'ucraino arriverà comunque un centravanti di riserva. Anche Baldanzi dovrebbe partire: su di lui punta forte il Verona.

Le probabili formazioni — Gilardino conferma Semper tra i pali, protagonista a Bergamo. In difesa ancora spazio per Canestrelli e Caracciolo, mentre Denoon vede il suo posto insidiato da Lusuardi. Lo svizzero è comunque avanti nel ballottaggio. Pochi dubbi sulla linea a 4 che compone il centrocampo: a sinistra Angori, a destra Touré, in mediana Aebischer e Marin: la sensazione è che questi saranno i quattro titolari del Pisa almeno fino al mercato di gennaio. Sulla trequarti inamovibile Tramoni, al suo fianco Moreo dovrebbe essere riconfermato a discapito di Cuadrado. Il ballottaggio più serrato in attacco, tra Meister e N'Zola: più chance di giocare dal primo minuto per l'angolano.

Gasperini disegna così la Roma per la trasferta di Pisa. Svilar tra i pali, ovviamente, protetto da Hermoso, Mancini e N'Dicka: stesso pacchetto difensivo che ha disputato dal primo minuto la partita contro il Bologna. Anche sulle fasce nessun dubbio, con Angelino titolarissimo a sinistra e Wesley, in gol all'esordio, confermato a destra. Koné e Cristante sono i centrocampisti, mentre sulla trequarti troviamo l'unico dubbio per Gasperini: ci sarà sicuramente El Shaarawy, mentre al suo fianco il ballottaggio è serrrato tra Dybala e Soulé. Quest'ultimo, che ha giocato titolare anche una settimana fa, dovrebbe confermare il posto. Davanti Ferguson completa una formazione identica a quella che ha aperto il campionato.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Angori, Aebischer, Marin, Touré; Tramoni, Moreo; N'Zola. Allenatore: Alberto Gilardino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Angelino, Koné, Cristante, Wesley; El Shaarawy, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gianpiero Gasperini

Dove vedere la partita — Più opzioni per vedere in diretta Pisa-Roma, valida per la seconda giornata di Serie A. La partita, che inizierà alle 20.45 di sabato 30 agosto, sarà trasmessa in streaming da Dazn. In tv, invece, sarà possibile assistere alla gara su Sky, al canale 251. Disponibile in streaming anche l'opzione NowTv.