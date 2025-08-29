Pisa-Roma, Gilardino può fare lo scherzetto a Gasperini? Il pronostico

La squadra nerazzurra ospita la formazione giallorossa all’Arena Garibaldi: gara che andrà in scena sabato 30 agosto alle 20:45

Domenico Ciccarelli 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 13:16)

Un altro turno e poi sarà di nuovo sosta. La Serie A, però, promette emozioni così come ha già fatto lo scorso weekend. Nella seconda giornata tra le tante gare ci sarà anche Pisa-Roma: la formazione nerazzurra attende la squadra giallorossa all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

Pisa-Roma, come arrivano le due squadre alla gara — Gli uomini di Alberto Gilardino già hanno saputo mostrare i propri muscoli. Ad inciampare sull’ostacolo neroazzurro è stata l’Atalanta di Ivan Juric: al Gewiss Stadium di Bergamo, il Pisa è riuscito a portare a casa un punto che già potrebbe pesare oro.

La Roma, invece, nonostante sia ancora un cantiere aperto, frase usata dallo stesso Gian Piero Gasperini, ha superato un bel test: all’Olimpico, la squadra giallorossa ha ospitato la detentrice della Coppa Italia, Bologna. La formazione di casa, in una gara molto ardua, è riuscita a vincere di misura, grazie alla rete del neo arrivato Wesley, che ha coronato un ottimo esordio appunto timbrando il tabellino dei marcatori.

Pisa-Roma: le formazioni ufficiali — Non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti né da una parte né dall’altra. Solo riguardo il Pisa, a differenza della scorsa gara, Alberto Gilardino potrebbe inserire M’Bala Nzola dal primo minuto. Il tecnico dell Roma Gian Piero Gasperini, invece, dovrebbe schierare il suo consueto 3-4-2-1: Solué ed El Shaarawy dovrebbe fare da supporto all’irlandese Ferguson.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Alberto Gilardino.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini.

Il pronostico — Il favore del pronostico, come giusto che sia, pende dal lato della formazione giallorossa. La vittoria della Roma è quotata a 1.70. Il pareggio, invece, i bookmakers lo quotano a 3.70: potrebbe essere allettante come soluzione. Ma per i giocatori d’azzardo, perché non rischiare la giocata? Puntare sulla vittoria del Pisa. Il successo dei padroni di casa è a quota 5.00. Alberto Gilardino potrebbe fare lo scherzetto a Gian Piero Gasperini.