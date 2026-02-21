Roma-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Roma-Cremonese si sfideranno in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A, domenica 22 febbraio presso lo stadio Olimpico. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. Dopo il pareggio con i campioni d'Italia, i giallorossi puntano a consolidare la zona Champions. La formazione di Nicola invece, è in cerca di riscatto dopo undici partite senza successi. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.
La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).
La situazione delle due squadre—
La Romaè in salute e occupa la quarta posizione in classifica, forte dei 47 punti conquistati nelle prime venticinque giornate. Dista tre punti da Napoli e al contempo, vanta una lunghezza dalla Juventus di Spalletti. Pertanto, la lotta in zona Champions è più aperta che mai. Quanti agli ultimi risultati dei giallorossi, dopo la vittoria con il Torino, sono arrivati i pareggi con Milan e Napoli, quest'ultima è stata proprio l'ultima sfida di campionato, una sconfitta con l'Udinese e il successo interno contro il Cagliari.
La Cremonese invece si trova in sedicesima posizione in balia di un periodo piuttosto complicato. L'ultimo successo della formazione di Davide Nicola risale al 7 dicembre 2025, quando allo "Zini" arrivò il Lecce. Nelle ultime cinque partite i grigiorossi hanno totalizzo le sconfitte con Sassuolo, Inter e Atalanta, oltre ai soli pareggi casalinghi guadagnati con Verona e Genoa. Per raggiungere la salvezza contano i punti, e la Cremonese necessita di ritrovare uno stato di forma importante già dimostrato durante la prima fase di stagione.
Probabili formazioni di Roma-Cremonese—
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowky, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola
