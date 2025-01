Roma-Napoli, le probabili formazioni: tre ballottaggi per Ranieri

Domenica sera alle 20.45 ci sarà il posticipo della Serie A: Roma-Napoli. Conte schiererà gli undici tipo, Ranieri ha qualche nodo da sciogliere entro la sera di domenica

Michele Bellame Redattore 31 gennaio - 13:15

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Roma di Claudio Ranieri nella 23ª giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano da sette vittorie consecutive e, dopo i successi convincenti contro Atalanta e Juventus, puntano a consolidare il primato in classifica. La Roma, dopo un inizio di stagione altalenante, ha trovato equilibrio con il terzo allenatore in panchina (dopo De Rossi e Juric), diventando una squadra difficile da battere, soprattutto tra le mura amiche dell'Olimpico.

Negli ultimi dieci incontri di Serie A tra le due squadre, il Napoli è rimasto imbattuto in nove occasioni, con l’unica vittoria della Roma risalente alla stagione 2023/24 (2-0, gol di Pellegrini e Lukaku). Entrambe le formazioni sono in buona forma: gli azzurri hanno ottenuto sette vittorie consecutive, mentre i giallorossi sono imbattuti da sei partite.

Matteo Politano ha una particolare predilezione per la Roma, contro cui ha partecipato a sei gol (due reti e quattro assist), il miglior bottino contro una singola squadra. Artem Dovbyk, in ottima forma, è reduce da tre gol consecutivi in Serie A e punta al quarto, un’impresa riuscita l’ultima volta con la maglia giallorossa a Mkhitaryan nel 2021.

Le ultime sul Napoli — Antonio Conte conferma l'undici titolare della partita contro la Juventus, con Olivera ancora indisponibile e Buongiorno che sarà al massimo in panchina. In porta ci sarà Meret, mentre in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo, spazio per Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente offensivo sarà composto da Politano, Lukaku e Neres, con il reparto avanzato che potrebbe rimanere invariato anche per il resto della stagione, in attesa di un sostituto di Kvaratskhelia.

Le ultime sulla Roma — Claudio Ranieri schiererà il consueto 3-5-2. In porta Svilar, mentre la difesa sarà formata da Hummels al centro, con Mancini e N'Dicka ai lati. Sugli esterni di centrocampo ci saranno Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra, con Cristante o Paredes in mezzo, affiancati da Koné e Pisilli, quest'ultimo favorito su Pellegrini. In attacco, il tandem Dybala-Dovbyk è pronto a scendere in campo.

Stadio Olimpico (Roma), domenica 2 febbraio ore 20:45

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Ballottaggi: Saelemaekers-Rensch 60-40%, Cristante-Paredes 55-45%, Pisilli-Pellegrini 55-45%

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: -

Indisponibili: Buongiorno, Olivera

DOVE SEGUIRLA: Diretta TV su Dazn