In conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Udinese, Kosta Runjaic aggiorna soprattutto sulle condizioni degli indisponibili e parte subito da Keinan Davis, il recupero più atteso per i bianconeri. Il tecnico però frena immediatamente qualsiasi entusiasmo: “Davis sta meglio, si è allenato con la squadra, ma non è ancora pronto per giocare dall’inizio”, chiarendo che il rientro sarà graduale.

Runjaic insiste molto sulla gestione fisica dell’attaccante inglese: “Dobbiamo stare attenti, perché ha avuto diversi problemi e non vogliamo correre rischi inutili”. Poi aggiunge un altro passaggio importante: “Può aiutarci molto per caratteristiche, ma deve ritrovare ritmo e condizione”, spiegando come il club preferisca lavorare sul medio periodo piuttosto che forzare subito il rientro. Il tecnico lascia anche intendere che l’obiettivo vero sia avere Davis vicino alla miglior forma nelle ultime gare: “La cosa più importante è che torni bene e con continuità”.

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UDINE, ITALIA - 01 DICEMBRE: Keinan Davis dell'Udinese e Alessandro Zanoli del Genoa in azione durante la partita di Serie A tra Udinese e Genoa allo Stadio Friuli il 01 dicembre 2024 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

“Anche Bertola e Zemura non sono al massimo”

Runjaic aggiorna poi anche sulle condizioni di Bertola e Zemura, confermando che entrambi sono tornati disponibili ma senza ancora avere novanta minuti nelle gambe. “Hanno lavorato bene in settimana, ma non sono ancora al massimo della condizione”, spiega il tecnico. Poi precisa la linea scelta dallo staff, sottolineando il tema della prudenza nella gestione dei rientri: “Dobbiamo gestire bene i carichi e capire quando inserirli”, una frase che racconta perfettamente il tipo di approccio adottato dall’Udinese in questo finale di stagione.

Il tecnico non vuole creare ulteriori problemi fisici in una fase già delicata sotto questo aspetto e infatti ripete più volte il concetto della cautela: “In questo momento dobbiamo essere intelligenti nelle scelte”. Un messaggio che vale per tutti i rientri e che conferma come l’Udinese preferisca mantenere equilibrio piuttosto che cercare recuperi accelerati.

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Ekkelenkamp verso il forfait finale: “Non vogliamo peggiorare la situazione”

La nota negativa riguarda invece Jurgen Ekkelenkamp, che difficilmente tornerà disponibile nelle ultime partite. Runjaic lo ammette apertamente: “Ha avuto un problema al perone e probabilmente non riuscirà più a giocare in questa stagione”. L’allenatore spiega anche che il centrocampista aveva stretto i denti nelle ultime settimane, evidenziando il tentativo del giocatore di convivere col dolore: “Ha provato ad andare oltre il problema, ma ora dobbiamo fermarlo”. Poi arriva il punto più chiaro sulla gestione del caso: “Non avrebbe senso rischiare di peggiorare la situazione”.

Runjaic chiude tornando sul momento generale della squadra e sugli obiettivi di questo finale: “Vogliamo finire bene il campionato e continuare a crescere”, lasciando capire che l’Udinese sta già ragionando anche sulla costruzione della prossima stagione, cercando stabilità e continuità.

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