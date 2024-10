Sabatini attacca: “Friedkin arroganti. Mourinho? A parte una coppa…”

Friedkin, Mourinho, l'esonero di De Rossi e il passato all'Inter: parla Walter Sabatini, il doppio ex della sfida tra la Roma e i nerazzurri, in programma domenica sera

16 ottobre 2024

È uno dei doppi ex del confronto tra Roma ed Inter, posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. Non ha peli sulla lingua Walter Sabatini, pentito di aver lasciato i nerazzurri e costretto ad andare via dai capitolini. Il club giallorosso non vive un buon momento, anche per via di alcune scelte discutibili, a detta dell'ex dirigente della Salernitana, della famiglia Friedkin.

"I Friedkin non hanno capito dove sono" — Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Walter Sabatini si è soffermato sull'operato svolto fin qui dalla famiglia Friedkin: "Agli stranieri va dato tempo per ambientarsi, anche se mi pare che alla Roma non abbiano capito dove sono, come non l'hanno capito i Friedkin. Non hanno mai parlato con la gente, è un atto di un'arroganza insopportabile".

"Mourinho? A parte una coppa..." — L'esonero di De Rossi è stata una scelta sbagliata secondo il direttore sportivo: "Io non l'avrei mai cacciato. Se lo richiamassero farebbero male sia per Juric che per Daniele: tornerebbe nello spogliatoio depotenziato".

Quella di puntare su Mourinho in precedenza, invece, non ha prodotto grossi benefici: "Francamente non ne ho visti, a parte la vittoria di una coppa".

"Inter? Che errore..." — A proposito della gara in programma domenica all'Olimpico, Sabatini si è soffermato sia sul suo passato in nerazzurro, sia su quello in giallorosso: "All'Inter ho voluto fortemente Bastoni, la cazzata è essermene andato. Sono stato un coglione incommensurabile, non si lascia l'Inter. Alla Roma credo di aver fatto diverse cose buone, ma non sta a me dirle. E sono stato costretto ad andare via".