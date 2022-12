Salernitana inesperta e falcidiata dagli infortuni: l’allarme della supertifosa Annamaria Portanova

La supertifosa della Salernitana: "Alla ripresa ci sarà il Milan, per i prezzi che hanno proposto mi aspetto che prendano qualcuno in tempo visto che siamo falcidiati dagli infortuni"

Lei è stata calciatrice e il suo papà è stato presidente onorario della Salernitana, risultato anche decisivo per la sopravvivenza del club campano in un momento storico particolare.

La super tifosa Annamaria Portanova è la pasionaria dell squadra di Nicola e anche lei attende con ansia la ripresa del campionato: "Siamo certamente contenti di essere a metà classifica e con un margine di vantaggio notevole sulla zona retrocessione. Ma a mio avviso bisogna evitare proclami e promesse, la società ha speso tanto ma in alcune dichiarazioni palesa la sua inesperienza. Non possiamo passare da una salvezza dopo uno 0-4 in casa alla lotta per la Conference".