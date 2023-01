Salerno, clima derby in piena contestazione: striscione senza mezzi termini…

Salerno cerca pace, ma è difficile trovarla. Il derby del sabato alle 18.00 contro il Napoli arriva in un clima di forte tensione in casa salernitana.

Non la mandano a dire i tifosi granata della Curva Sud Siberiano

Dopo la goleada subita a Bergamo e dopo la settimana in saliscendi con esonero e richiamo di Nicola al Mary Rosy dove era in programma la seduta di allenamento della Salernitana è comparso uno striscione eloquente: “Pensate a salvare almeno la dignità o vi cacciamo a calci in cu… da questa città. Fuori le palle! CSS”.