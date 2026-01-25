La Cremonese sfugge ancora il riscatto e cade 1-0 in casa del Sassuolo. A decidere l'incontro è Fadera che approfitta di un momento di appannaggio dei grigiorossi e consegna i tre punti a mister Grosso. Al termine del match, Davide Nicola ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro i neroverdi allenati, dichiarando: "Non siamo riusciti a fare bene nelle uscite in pressione".