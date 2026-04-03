Dopo le cinque vittorie consecutive, il Sassuolo ha avuto un evidente calo di rendimento ottenendo solo un punto negli ultimi tre turno. Uno stop che, in termini di classifica, non preoccupa il mondo neroverde ma ora è tempo di ripartire per chiudere definitivamente la questione salvezza. Gli emiliani scenderanno in campo domani pomeriggio alle 15 in casa contro il Cagliari, reduce da tre KO di fila. Della partita ha parlato poco fa Fabio Grosso in conferenza stampa. Ecco le sue parole.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Sassuolo, Grosso presenta la sfida con il Cagliari: “Dobbiamo rimetterci in discussione”
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Sassuolo, Grosso presenta la sfida con il Cagliari: “Dobbiamo rimetterci in discussione”
Il tecnico dei neroverdi dovrà fare a meno di tre giocatori ma non mostra preoccupazione, al contrario: consapevolezza dei giocatori a disposizione
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