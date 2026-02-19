La Serie A è arrivata al suo 26° turno. Ad aprire le danze sarà la sfida del Mapei Stadio tra Sassuolo-Verona. Una partite molto importante per entrambe le squadre. I padroni di casa cercano il secondo successo consecutivo per mettere un'ipoteca sulla salvezza, mentre gli Scaligeri diventa obbligatoria vincere per non compromettere una lotta per la permanenza in Serie A già molto difficile.
Sassuolo, Grosso: "Quello che stiamo facendo non era scontato. Contro il Verona sfida tosta"
Sassuolo, Grosso: “Quello che stiamo facendo non era scontato. Contro il Verona sfida tosta”
Dopo il successo sull'Udinese il tecnico degli emiliani chiede di non abbassare la guardia anche perché un nuovo successo potrebbe garantire la permanenza in Serie A