Sergio Romero: “Sto molto bene, il Venezia è una famiglia come la Samp…”

Presentato l'ultimo colpo degli arancioneroverdi

Sergio Romero oggi è stato presentato come nuovo giocatore del Venezia: “Sono due o tre settimane che il Venezia è sulle mie tracce. È da un po’ che sono fermo, a Manchester l’ultimo anno mi sono sempre allenato con la squadra e sto molto bene. Voglio dimostrare di essere ancora un grande portiere, ci siamo presi un po’ di tempo per decidere, ma sono convinto che qui a Venezia ci siano tutte le caratteristiche per fare qualcosa di importante”.