Serie A, eccoti di nuovo: il Napoli di Conte riuscirà a difendere lo Scudetto?

Il campionato sta per ripartire. Negli ultimi anni difendere il tricolore è stato impossibile: gli azzurri Campioni d’Italia ci riusciranno?

Domenico Ciccarelli 20 agosto - 16:40

L’attesa è terminata, i motori iniziano ad accendersi e si aspetta solo la partenza. La Serie A sta per riaprire le porte, ed a iniziare non possono che essere i nuovi Campioni d’Italia: il Napoli inaugura la nuova stagione, sabato 23 agosto alle ore 18:30, al Mapei Stadium, dove sarà ospite del Sassuolo di Fabio Grosso. L’obiettivo principale della squadra azzurra sarà quello di onorare e difendere lo Scudetto a denti stretti, con quell’animo da guerriero proprio come lo è il suo allenatore, Antonio Conte.

Quel tricolore che ormai da anni è molto pesante per le squadre che lo indossano: avere lo Scudetto sul petto è diventato un macigno e difenderlo è un’impresa, l’ultima a riuscirci è stata la Juventus, all’epoca guidata da Maurizio Sarri, nella Serie A 2019-2020. La Vecchia Signora, però, l’anno successivo ha dovuto scucirselo per consegnarlo all’Inter, all’ora, di Antonio Conte, proprio colui che cercherà difenderlo con il suo Napoli.

Serie A: l'ultima squadra a difendere lo Scudetto è stata la Juventus — Sono, infatti, ben cinque stagioni che in Serie A la squadra Campione d’Italia non riesce a difendere lo Scudetto. La Juventus nel 2020-2021, guidata da Andrea Pirlo, non è riuscita a tenere il passo di un Inter che a metà stagione ha iniziato a volare ed ha chiuso il campionato a 91 punti. La formazione bianconera, addirittura, nelle ultime giornate ha rischiato di rimanere fuori dalla zona Champions League. Così come la stessa squadra neroazzurra nell’annata successiva, dopo un duello fino all’ultimo respiro con il Milan, ha dovuto consegnare il tricolore ai cugini rossoneri.

Milan che a sua volta, nella Serie A 2022-2023, nonostante molti la davano per favorita, si è arreso alla grandissima cavalcata ed impresa del Napoli di Lucano Spalletti: gli azzurri, che prima della sosta dovuta ai Mondiali in Qatar già erano a + 9, hanno chiuso i discorsi in netto anticipo e con un distacco notevole. La squadra rossonera ha concluso il campionato in quarta posizione a 70 punti, 20 in meno ai partenopei.

Il Napoli di Conte invertirà questo trend? — Il discorso non cambia nemmeno per il Napoli, anzi l’annata post Scudetto per il club campano ha un sapore molto amaro: la formazione azzurra non è mai entrata nella lotta per la vittoria delle Serie A 2023-2024, ed ha chiuso il campionato alla decima posizione, uno dei piazzamenti peggiori della storia riguardo ai Campioni d’Italia in carica. Quella stagione il tricolore è tornato a Milano, sponda neroazzurra.

Ma, nonostante, l’Inter, dichiarata da anni la squadra più forte della Serie A, neanche questa volta è riuscita a difendere il tricolore. Il Napoli, di nuovo e inaspettatamente, lo ha strappato letteralmente dal petto alla formazione nerazzurra. La squadra di Antonio Conte ha conquistato la vittoria all’ultima giornata, davanti gli occhi dello stadio Diego Armando Maradona. Riusciranno gli azzurri ad invertire questo trend, difendono questa volta lo Scudetto?