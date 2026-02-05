Il 2026 si apre nel segno di Federico Dimarco. Nelle ultime ore infatti la Lega Serie A ha annunciato che il difensore dell'Inter è stato eletto "miglior giocatore del mese di gennaio". Il nativo di Milano succede così al compagno Lautaro Martinez mettendo nuovamente in evidenza la supremazia della squadra di Cristian Chivu nella prima metà di stagione.
Serie A, Dimarco è il miglior giocatore del mese di gennaio
Serie A, è Dimarco il miglior giocatore del mese di gennaio: battuti Rabiot e Krstovic—
Dopo Lautaro Martinez è ancora l'Inter a "festeggiare". Non stiamo parlando però di un trofeo questa volta. La Lega Serie A ha infatti reso noto che Federico Dimarco è stato nominato giocatore del mese di gennaio. Il difensore neroazzurro ha vinto il premio a seguito di un mese in cui lo si è visto andare a segno ben tre volte, quattro contando anche la rete in Champions League contro il Borussia Dortmund.
Il nativo è ormai da tempo un punto fermo nella squadra di Cristian Chivu, e non solo, un giocatore che corre come pochi e che partecipa ad ogni azione. E quando può la conclude. Ultima rete il capolavoro contro il Pisa con un tiro al volo finito all'incrocio dei pali. L'ex giocatore del Parma ha avuto la meglio su altri candidati tra cui Adrien Rabiot, anche ultimamente grande protagonista con il Milan, Colombo (Genoa), David (Juventus), Douvikas (Como) e Krstovic (Atalanta).
Di seguito il comunicato della Lega Serie A: "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore dell’Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma sabato". Beneamata dominatrice dello scorso gennaio, dato che nelle ultime ore Cristian Chivu è stato eletto per la seconda volta consecutivo miglior allenatore del mese.
