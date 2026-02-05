Dopo Lautaro Martinez è ancora l' Inter a "festeggiare". Non stiamo parlando però di un trofeo questa volta. La Lega Serie A ha infatti reso noto che Federico Dimarco è stato nominato giocatore del mese di gennaio. Il difensore neroazzurro ha vinto il premio a seguito di un mese in cui lo si è visto andare a segno ben tre volte, quattro contando anche la rete in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Il nativo è ormai da tempo un punto fermo nella squadra di Cristian Chivu, e non solo, un giocatore che corre come pochi e che partecipa ad ogni azione. E quando può la conclude. Ultima rete il capolavoro contro il Pisa con un tiro al volo finito all'incrocio dei pali. L'ex giocatore del Parma ha avuto la meglio su altri candidati tra cui Adrien Rabiot, anche ultimamente grande protagonista con il Milan, Colombo (Genoa), David (Juventus), Douvikas (Como) e Krstovic (Atalanta).