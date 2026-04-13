Un traguardo raggiunto nella serata di ieri, dove contro il Como i nerazzurri hanno segnato 4 reti avvicinandosi sempre più allo scudetto

Luigi Mereu 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 15:45)

Dopo la pazza vittoria in rimonta dei nerazzurri al Sinigaglia di Como, l'Inter è riuscita nell'impresa di segnare almeno 100 reti nelle ultime 7 stagioni in tutte le competizioni. Un pregio costante delle ultime due stagioni è la varietà di giocatori mandati a segno da Inzaghi prima e da Chivu ora. Ad esempio, nella stagione 2024-2025, la squadra ha vantato ben 21 marcatori differenti, mentre in questa stagione sono a quota 16.

Inter, dal 2018 ad oggi è cambiato tutto — L'ultima stagione in cui l'Inter ha messo a segno meno di 100 reti tra Champions League, Serie A e Coppa Italia è stata quella del 2018-2019. Alla guida dei nerazzurri c'era l'attuale tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, e la punta titolare era Mauro Icardi, che con i nerazzurri a messo a segno 124 reti in 219 presenze.

A quei tempi l'Inter aveva giocatori e obiettivi diversi, con un giovane Lautaro Martinez alla prima stagione in A e il centrocampo formato da Radja Nainggolan, Matias Vecino e Joao Mario. La stagione dei record fu invece quella del 2019-2020, con 113 gol totali sotto la guida di Antonio Conte trascinato da un Romelu Lukaku nel suo pieno splendore.

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Prima del 2020, l'Inter aveva superato quota 100 gol stagionali solo cinque volte in tutta la sua storia. Recentemente, la squadra ha trasformato questo traguardo in una consuetudine. Mentre il calcio europeo premia sempre più il coraggio e la varietà di soluzioni, l’Inter si siede stabilmente al tavolo delle grandi d'Europa, dimostrando che la continuità sotto porta è la vera chiave per essere competitivi.