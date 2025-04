Sono state rinviate, considerando anche il lutto nazionale, le tre gare in programma per sabato, giornata in cui si terranno i funerali di Papa Francesco, venuto a mancare nella giornata di ieri a Roma

Sono state rinviate, considerando anche il lutto nazionale, le tre gare in programma per sabato, giornata in cui si terranno i funerali di Papa Francesco,venuto a mancare nella giornata di ieri a Roma.

Morte Papa Francesco, sabato i funerali e gare rinviate — Il dramma che ha colpito la chiesa cattolica con la morte di Papa Bergoglio ha portato anche all'istituzione del lutto nazionale in Italia e, in vista della giornata dei funerali, al rinvio delle gare in programma sabato, tre per la precisione: Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma. In occasione dell'ultima il rinvio era ampiamente nell'aria visti i problemi di ordine pubblico e potrebbe disputarsi nella giornata di lunedì secondo le ultime indiscrezioni raccolte, considerando anche il 'Giubileo dei Giovani' nella Capitale in programma la domenica.

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti

Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di

Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.

— Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

Nel caso invece di Como-Genoa e Inter-Lazio, le sfide dovrebbero essere rinviate soltanto di poche ore al giorno successivo. Le ultime notizie indicano le dodici e trenta per il big match del Meazza.

Slittamenti dunque, un po' come accaduto nella giornata di ieri. Seguiranno comunque aggiornamenti ufficiali dalle autorità competenti.