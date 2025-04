Serie A, rischio rinvio per le partite di sabato, giorno dei funerali del Papa

Ieri, la Serie A ha disposto il rinvio delle quattro partite in programma per la morte di Papa Francesco . I 4 match si giocheranno domani alle ore 18:30 . Ma, adesso, altre tre partite del campionato rischiano la stessa sorte: quelle di sabato 26, giorno in cui si terranno i funerali del Santo Padre.

Serie A, rinvio per le 3 partite di sabato?

Ieri, la morte di Papa Francesco ha scosso il mondo. Anche il calcio, soprattutto quello italiano, ha avuto delle conseguenze. Infatti, c'è stato il rinvio di tutte le partite in programma ieri, da quelle della Serie A a quelle dei dilettanti. I quattro match di ieri della massima competizione italiana verranno recuperati domani alle 18:30, mentre quelli di Serie B si giocheranno addirittura il 13 maggio. Come riportato da Sky Sport, i funerali del Santo Padre si terranno sabato 26 alle ore 10. La cerimonia funebre mette di nuovo a rischio le partite di A, soprattutto le 3 di quel giorno: Como-Genoa (15:00); Inter-Roma (18:00); Lazio-Parma (20:45). Non resta altro che aspettare un comunicato ufficiale da parte della Lega per capire se rischiano di essere posticipate non solo i match di sabato, ma anche tutte le altre che si giocheranno quel giorno.