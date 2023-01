Serie A, ultimi 10 anni: chi vince al rientro? Napoli 80% di successi, Inter e Roma out dalle top 5

La Serie A sta per ricominciare dopo la lunga sosta per le festività e i Mondiali. Prendendo come riferimento temporale gli ultimi 10 anni di Serie A, ecco uno studio sulla prima partita di gennaio

Dall’analisi condotta sui club presenti in ogni stagione di Serie A dell’ultimo decennio, è emerso che il Napoli è la squadra che ha registrato l’ 80% di partite vinte (8 vittorie su 10 match), seguito da Juventus, Milan (7 vittorie), Lazio e Atalanta (6 vittorie). Il primato opposto spetta a Sampdoria, Udinese e Roma , che invece emergono per il maggior numero di sconfitte, mentre Fiorentina, Torino, Genoa e Inter risultano i club che tendono a pareggiare di più.

Ad aprire la top 5 dei club che in quest’ultimo decennio sono rientrati dalle feste con successo è il Napoli . I partenopei registrano numeri davvero importanti: hanno portato a casa 8 vittorie , mentre hanno perso e pareggiato soltanto una volta in 10 match disputati. Seguono Juventus e Milan , a quota 7 vittorie, poi Lazio e Atalanta , che hanno portato a casa i tre punti 6 volte su 10, secondo l'analisi di SuperNews.

Trend negativo invece quello di Sampdoria, Udinese e Roma. Negli ultimi dieci anni di Serie A la partita di gennaio al rientro dalle feste è stata persa 6 volte sia dai blucerchiati, in difficoltà soprattutto nelle trasferte, sia dai friulani, che 5 volte su 6 sono invece inciampati in match casalinghi. I giallorossi, invece, chiudono con il 50% di sconfitte.

* Nel caso della stagione 2021-2022, in cui per alcune squadre la prima partita di gennaio è stata rinviata per l'emergenza Covid, è stato preso in considerazione il match immediatamente successivo a quello posticipato. La stessa logica è stata applicata per quelle prime partite di gennaio che durante le stagioni hanno subito un rinvio.