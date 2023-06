Spezia, Semplici: “Ora pensiamo al Verona – Rigore? Vorrei rivederlo”

Perde il Verona a Milano, perde lo Spezia a Roma. E ora, servirà un altro match. Uno spareggio, nel nostro campionato, non lo si vedeva dal 2005. Quell’anno fu Bologna-Parma. Ora la storia si ripete e Verona e Spezia si giocheranno la permanenza in Serie A. Leonardo Semplici, tecnico dei liguri, ha parlato a DAZN al termine di Roma-Spezia: "Sul match? Una buona gara, sapevamo di trovare una squadra forte ma ferita dopo la finale e che voleva i tre punti. Alla nostra squadra però vanno fatti i complimenti. Se giochiamo con la stessa voglia di oggi, abbiamo possibilità di vincere. Oggi dispiace perdere con un rigore e dopo aver fallito il gol del 2-1. Il rigore però vorrei rivederlo, i miei ragazzi non erano così convinti. Ora ci prepariamo per la prossima gara".