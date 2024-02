Star del nuovo millennio: Il SMM del Genoa!

La tifoseria del Grifone, club più longevo d’Italia ha vissuto, per forza di cose, una montagna russa di emozioni nel corso della sua storia. Periodi rosei, altri meno. Campioni idolatrati, altri passati in sordina. Oggi però l’impressione è che lo scettro di sovrano del popolo rossoblù sia conteso tra due personalità. Una è certamente Albert Gudmusson che contende la palma a…il social media manager del grifone!

Il profilo ig del Genoa è divenuto virale per i post pubblicati e tra acquisti ufficializzati, sedute d’allenamento e sketch vari, il grifone è diventato il principe dei social. In questa sessione di mercato, dove il Genoa si è reso protagonista, sono stati presentati diversi elementi, tutti quanti con una spiccata dedizione estetica e con uno spiccato senso dell’umor. Già la scorsa estate il nuovo acquisto Aaron Martin era stato ufficializzato riprendendo la sigla del celebre podcast Muschio Selvaggio, ora Vitinha e David Ankeye sono stati presentati con delle signor illustrazioni, ma forse la carta migliore è stata giocato con l’innesto di Emil Bohinen, trasformato in Bohinen Rhapsody (celebre brano dei Queen) dal “genio” dietro il profilo social del club. Il nuovo portiere Franz Stolz invece, è stato introdotto con una grafica degna di nota “Like a Rolling Stolz”.