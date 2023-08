Tanti gol e buone indicazioni per Di Francesco, finisce 3-3 tra Frosinone e Cosenza

Al Benito Stirpe ottime indicazioni da trarre per Di Francesco e Caserta. Ciociari belli da vedere dalla cintola in su, qualcosa da rivedere in difesa. A segno Harroui, Borrelli e Baez per i gialloblù; Tutino, Zilli e Voca per i calabresi.

Pirotecnico pareggio per il Frosinone di Di Francesco contro il Cosenza di Fabio Caserta. Al Benito Stirpe finisce 3-3 l'ultima amichevole del precampionato dei ciociari prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia in programma contro il Pisa venerdì 11 agosto. Sono 1115 gli spettatori totali, di cui 66 tifosi ospiti, per un totale incassato di 7.813 mila euro.

Pressing continuo e giocate

Subito una variazione nell'undici iniziale per il Frosinone di Di Francesco: Caso out per un problema fisico, al suo posto il georgiano Kvernadze. I ciociari partono subito forte nei primi minuti dell'incontro. Al 2' la compagine neopromossa in Serie A è già in vantaggio grazie alla rete siglata dall'ex Sassuolo Harroui. Bel recupero palla in zona d'attacco del centrocampista marocchino che, davanti a Micai, riesce a superarlo con un perfetto rasoterra a fil di palo. Poco dopo ghiotta occasione sprecata dal Cosenza, con un tentativo di Tutino da pochi passi che finisce incredibilmente in fallo laterale. I gialloblù premono il piede sull'acceleratore e al 19' trovano il raddoppio grazie al colpo di testa di Borrelli su cross millimetrico dalla destra di Oyono. Il Cosenza prova a reagire e ad alzare la testa nei minuti successivi. Al 24' ecco il tap in vincente di Tutino, dopo due ottime risposte di Turati, che accorcia le distanze. Prima dell'intervallo Harroui manda il pallone a stamparsi sulla traversa con una terribile sassata dal limite dell'area. Nel corso dei primi 45 minuti Di Francesco è costretto ad un cambio forzato per infortunio: fuori l'autore del primo gol Harroui per un brutto pestone, dentro Brescianini.

Il pareggio del Cosenza nel finale

Nessuna sostituzione da parte di entrambe le squadre all'intervallo. Stesso copione del primo tempo, con un inizio tutto di marca ciociara. Il Frosinone si rende pericoloso in più occasioni, come al 47' con il palo sfiorato da Romagnoli. Al 51' Kvernadze colpisce la traversa con un destro a giro dai 16 metri. Poco dopo è il Cosenza con un colpo di testa di Zilli ad impegnare Turati. Al 65' i calabresi raggiungono il pareggio con Zilli, il cui stacco imperioso non lascia scampo a Turati. Il Frosinone non demorde e torna in vantaggio Baez che, raccolto il suggerimento all'indietro di Marchizza, fulmina Micai.

Dopo la classica girandola dei cambi, il Cosenza trova ancora il pari. All'83' Voca lascia partire un gran tiro da fuori che si insacca in rete. Finisce così al Benito Stirpe. Un 3-3 scoppiettante a conclusione di un test piacevole.