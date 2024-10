Terzo furto ad un giocatore del Napoli: rubata l’auto a Matteo Politano

I furti ai danni dei calciatori del Napoli sembrano non avere tregua. Nella serata di ieri, Matteo Politano è stato vittima di un furto d'auto, il terzo episodio in poco più di un mese che coinvolge un giocatore della squadra partenopea. L'ala azzurra si trovava a cena in un ristorante nella zona collinare di Posillipo, in compagnia di Leonardo Spinazzola , quando, al termine della serata, ha scoperto che la sua Smart, parcheggiata all'esterno del locale, era stata rubata.

Il precedente con Juan Jesus

Lo sfogo di Juan Jesus (screenshot Instagram)

Questo furto si inserisce in un contesto preoccupante per i calciatori del Napoli, già bersaglio di altri episodi simili. Solo pochi giorni fa, il difensore brasiliano Juan Jesus aveva denunciato un tentato furto d'auto, pubblicando sui suoi canali social un video che mostrava i danni subiti al suo SUV: finestrini rotti e interni devastati. Nelle sue storie su Instagram, Juan Jesus si era sfogato con parole dure, lamentando la sensazione di insicurezza che vive da tempo a Napoli: "Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare". Il difensore aveva poi aggiunto: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai più al sicuro. So quanto i beni materiali siano secondari, ma sapere che un estraneo abbia violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo”.