Davide Capano Redattore 26 luglio 2025 (modifica il 26 luglio 2025 | 20:14)

Primo test per la Cremonese: sconfitta 4-1 contro il Torino di Baroni — Primo test match ad alta quota per la Cremonese, che questo pomeriggio ha affrontato il Torino sul campo di Prato allo Stelvio (Bolzano) di fronte ad oltre 600 spettatori. I grigiorossi hanno perso 4-1 (17′ Ilic (T), 27′ Adams (T), 35′ De Luca (C), 49′ Tameze (T), 74′ Bianay Balcot (T). Nelle prossime ore gli uomini di mister Davide Nicola partiranno in direzione Livigno, sede ufficiale del ritiro estivo della preseason 2025/26. La prossima amichevole è in programma domenica 3 agosto contro la Pro Patria presso il campo sportivo “Pineta” di Pinzolo (fischio d’inizio ore 16).

De Luca, l'autore del gol dei grigiorossi (Foto tratta da profilo X @USCremonese)

Davide Nicola: "In Serie A c’è un altro passo" — La partita di oggi ha dimostrato che in Serie A c’è un altro passo…

“È normale che serva un periodo di adattamento ad una nuova categoria, non si può competere all’improvviso. Ma oggi nel primo tempo ho visto una squadra applicare i principi su cui stiamo cercando di lavorare, cambiando lo spartito con accortezze che dovremo avere in Serie A. Fisicamente dovremo essere preparati molto bene, c’è anche la consapevolezza di capire come agire e cosa ci manca per completare la squadra. Con la società c’è grande sinergia e ne parliamo quotidianamente, sappiamo che la nuova categoria impone strategie diverse e stiamo lavorando insieme”.

Cambi nella ripresa e fase di costruzione — Nella ripresa ha provato qualcosa di nuovo rispetto al primo tempo, quando si è affidato alla vecchia guardia…

“Dei nuovi avevamo a disposizione Grassi e non Pezzella che è appena arrivato. Siccome lavoriamo parecchio, portarlo dentro una partita come quella di oggi sarebbe stato rischioso. Gli altri facevano parte del gruppo che ha fatto bene in Serie B, oltre a qualcuno che è rientrato dai prestiti. Nel primo tempo siamo partiti da una squadra che potesse occupare e gestire il pallone con le nostre idee, nel secondo abbiamo fatto qualche modifica. Siamo in fase di costruzione, ma la partita di oggi è stata importante: siamo sognatori, ma anche realisti. L’organizzazione, il lavoro e la dedizione possono portarci a limare il gap, e noi ci stiamo provando”.

Cremonese, le indicazioni dal match per il tecnico: "Siamo in crescita" — Quali sono le principali indicazioni che le ha dato la gara di oggi?

“Chiaramente sapevamo di sfidare una squadra qualitativa e che gioca insieme da tempo, volevamo confrontarci e capire che campionato dovremo affrontare. Nel primo tempo la squadra ha creato tanto, ma abbiamo anche visto che certi errori possono costarci caro: non ci spaventiamo, fa parte di un processo di crescita. Sappiamo di essere in costruzione, dovremo cercare di completarci velocemente ma essendo una neopromossa dobbiamo farci conoscere. Lavoriamo duramente e aspettiamo di completare con ciò che ci serve per farci trovare pronti”.

"Servono profili adatti: esperienza, voglia e fuoco dentro" — Cosa manca per accrescere il livello di competitività della squadra?

“Il profilo dei giocatori dev’essere basato su tre fattori: devono venire volentieri per accettare la sfida che li attende, devono avere esperienza e bisogna inserire tasselli in tutti i reparti. Tra i ragazzi che abbiamo ci sono individualità su cui si può lavorare bene e potrebbero sorprendere, dall’altro lato bisogna essere realisti e capire che la qualità è molto elevata e quindi potrebbero esserci cambiamenti. Chi viene alla Cremonese deve avere il sangue agli occhi, il fuoco dentro. Sono convinto che faremo ciò che vogliamo fare”.

Il mister sul ritiro a Livigno: "Serve lavoro su tutti i fronti" — Oggi inizia il ritiro. Che tipo di lavoro farete? Ci saranno uscite?

“Sì, ma siamo in assoluta sinergia con la società e il direttore sportivo. Dal canto mio parlerò a chi si potrebbe trovare chiuso per spiegare le mie ragioni e le mie idee. Ho trovato un gruppo molto professionale, chi è consapevole di poter essere parte del progetto si è già messo sotto per adattarsi, altri potrebbero essere appetibili per altre squadre. Noi dobbiamo solo pensare ad allenarci e prepararci bene, serve lavorare a livello tattico, fisico e tecnico. Solo chi crede in certe imprese ha la mente libera e predisposizione al lavoro. Io ci credo”.

Occasioni e reazione: "Conta la strada, non il risultato" — Nel primo tempo la Cremo ha avuto tante occasioni, reagendo anche al doppio svantaggio…

“Si, ma adesso il risultato mi interessa relativamente. Ciò che conta è la strada che vogliamo intraprendere, quella che ci renderà competitivi in entrambe le fasi. La squadra ha prodotto qualcosa, ma dobbiamo renderci conto che la fisicità e la capacità di leggere certe situazioni sono più elevate”.

Nicola sulla botta alla tibia di Vandeputte — Vandeputte è uscito dopo mezz’ora per infortunio. Come sta?

“Ha preso un colpo alla tibia, penso non sia nulla di grave. Tempo di assorbire la botta e tornerà a lavorare con noi”.