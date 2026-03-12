derbyderbyderby calcio italiano Torino-Parma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Torino-Parma si sfideranno in occasione della ventinovesima giornata di Serie A, venerdì 13 marzo presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. I granata sono ancora alla ricerca della propria identità in questa stagione finora altalenante, mentre i ducali sono riusciti a raggiungere uno status "tranquillo" che permetterà a mister Cuesta di raggiungere la salvezza, se da qui a fine stagione, il ruolino di marcia resterà quello dimostrato nelle ultime partite. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Torino-Parma, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

La situazione delle due squadre

Il Torino si trova ancora nelle retrovie della classifica: soltanto al quindicesimo posto con 30 punti. Il momento di forma di Vlasic e compagni non è certo dei migliori, considerando che nelle ultime cinque partite hanno prima rimediato il pareggio con la Fiorentina e la sconfitta contro il Bologna e poi subito altre due sconfitte rispettivamente con Genoa e Napoli. L'unica "gioia" si è concretizzata nel match casalingo contro la Lazio terminato 2-0 in favore dei granata proprio prima dell'ultima sfida con i campioni d'Italia. Il campionato è ormai verso le battute finali e la formazione di D'Aversa è chiamata ad alzare il livello.

Torino-Parma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
TURIN, ITALY - AUGUST 24: Bremer della Juventus lotta per il possesso palla con Pontus Almqvist del Parma durante la partita di Serie A tra Juventus FC e Parma Calcio 1913 il 24 agosto 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Il Parma invece viva una situazione più tranquilla fatto quasi salvo l'obiettivo di inizio stagione: confermare la categoria. Attualmente, i ducali vantano 34 punti occupando la dodicesima posizione in classifica. Positivo il trend degli ultimi incontri, che vedono gli uomini di Cuesta conquistare tre successi consecutivi contro Bologna, Verona e Milan, prima degli ultimi due pareggi con Cagliari e Fiorentina. Il decimo posto dista appena tre lunghezze, pertanto, non sarebbe utopico vedere questa squadra lottare per quel traguardo. Ora la palla passa al campo.

Probabili formazioni di Torino-Parma

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

Parma (3-5-2): Corvi; Valenti, Circati, Troilo; Delprato, Sorensen, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

