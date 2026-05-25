Per quello che si è verificato ieri pomeriggio la partita è completamente passata in secondo piano. Gli incidenti avvenuti prima del derby Torino-Juventus hanno provocato il ferimento di un tifoso bianconero che, immediatamente, è stato portato all'ospedale in codice rosso. Purtroppo questa non è certo la prima volta che si verifica una situazione del genere ma ogni volta che accade rappresenta un durissimo colpo per il mondo del calcio perché tutto questo non ha nulla a che vedere con il pallone. Proprio questo ha voluto dire il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

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Disordini a Torino, il sindaco: "Sono atti criminali"

Ancora una volta il mondo del calcio viene colpito da un nuovo episodio di violenza che questa volta poteva avere conseguenze molto gravi. Prima del fischio di inizio tra Torino-Juventus , per le strade della capitale piemontese si è infatti verificato un duro scontro tra le due tifoserie che hanno portato al ferimento di un sostenitore bianconero. Trasportato in ospedale in codice rosso, le ultime novità sulle sue condizioni lo hanno dato in coma farmacologico.

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: Damien Comolli, Gianluca Ferrero e Francois Modesto della Juventus attendono che la partita venga disputata a causa dell'incidente verificatosi prima dell'incontro di Serie A tra Torino e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

A causa di questo nuovo spiacevole episodio, la partita è stata posticipata di un'ora, anche se i tifosi della Juventus hanno espressamente chiesto alla squadra di non scendere in campo. Lo stesso hanno fatto alcuni tifosi granata ma alla fine si è deciso che per la disputa della partita, poi terminata 2-2. Su quello che è successo ieri pomeriggio è intervenuto il sindaco del capoluogo sabaudo, Stefano Lo Russo: "A nome della Città di Torino desidero esprimere solidarietà agli agenti rimasti feriti e vicinanza al tifoso coinvolto nei disordini che ora si trova in ospedale - riporta l'edizione odierna del Corriere di Torino - Questo non è tifo sportivo: aggressioni, danneggiamenti e violenze sono atti criminali".

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